Ad oltre due anni dall'accordo tra Comune ed Esselunga sulla riqualificazione dell'area dell'ex consorzio agrario (accordo che ha portato all 'approvazione in Consiglio comunale nella primavera scorsa della variante urbanistica al Psc-Poc-Rue. e alla presentazione del piano particolareggiato dei singoli interventi previsti dall'accordo), entra nel vivo, dopo più di 20 di attesa, l'intervento di trasformazione dell'area ex consorzio agrario dove dovrebbe nascere anche il nuovo punto vendita Esselunga da 2.500 metri quadrati.La giunta comunale ha dato ieri l'ok al piano particolareggiato. Passaggio preliminare alla convenzione urbanistica e al permesso di costruire. Il cantiere dovrebbe iniziare nei primi mesi del 2021, partendo però dalla realizzazione del parcheggio coperto, che poi verrà trasferito al Comune, e 'presumibilmente' dallo stralcio dell'intervento che prevede la nuova struttura commerciale di Esselunga.“L’intervento di Esselunga – ha affermato l'Assessore all'urbanistica Vandelli – porterà sia a benifici sotto l'aspetto della rigenerazione sia occupazionale, attraverso la realizzazione del punto vendita che incrementerà l’offerta di lavoro. Nell’ambito dell’operazione saranno infine previste azioni per la valorizzazione del vicino centro di vicinato Sacca”.

In particolare, la Esselunga realizzerà opere di urbanizzazione per un importo complessivo di oltre 5 milioni 300 mila euro, a scomputo degli oneri di urbanizzazione e in parte del contributo straordinario previsto (verserà all’Amministrazione una quota rimanente pari a poco più di 180 mila euro oltre al contributo di costruzione). Oltre alle dotazioni territoriali a scomputo degli oneri, infatti, la società finanzierà interventi per un importo complessivo pari a 1 milione 450 mila euro.



In particolare, Esselunga finanzierà una serie di interventi relativi al sistema della mobilità e accessibilità carrabile e ciclopedonale coerenti e complementari con gli scenari di riqualificazione previsti nel Piano Periferie: dalla realizzazione delle infrastrutture per l’urbanizzazione degli insediamenti, attrezzature e spazi collettivi a opere infrastrutturali diffuse, dentro o fuori dal comparto, funzionali all’intervento di trasformazione urbanistica del territorio.

Per consentire l’attuazione dell’intervento, tra l’altro, a marzo il Consiglio comunale aveva dato il via libera a una variante urbanistica al Psc-Poc-Rue a seguito della quale era stato presentato e pubblicato il Piano particolareggiato e aperta la Conferenza di servizi che si è chiusa positivamente lo scorso 5 ottobre.

Il Piano riprende gli impegni già assunti dall’azienda con l’Accordo per la trasformazione urbanistico-edilizia dell’area approvato in Consiglio comunale nel 2018, che prevede la costruzione un parcheggio in struttura che verrà ceduto gratuitamente al Comune; la cessione, in permuta, al Comune di un’area su via Canaletto dove sarà possibile realizzare interventi di edilizia residenziale sociale; la messa a disposizione, appunto, di risorse ulteriori agli oneri urbanistici per interventi di riqualificazione nel quartiere e per la valorizzazione del Centro di vicinato della Sac