Armi all'Ucraina: anche Lega e Fratelli d'Italia hanno votato a favore

Ma come è stato possibile per il presidente del Consiglio Mario Draghi affermare che l'Italia è pronta ad offrire aiuti militari all'Ucraina? In base a quale mandato il premier ha potuto affermare questo oggi alla Camera dei Deputati, dando la propria parola al presidente Zelensky e calpestando di fatto l'articolo 11 della Costituzione in base al quale l'Italia ripudia la Guerra? Per rispondere a queste domande occorre fare un passo indietro di ventuno giorni.Era il 1 marzo quando Camera e Senato hanno votato a favore dell'invio delle armi in Ucraina. Un voto a larghissima maggioranza, peraltro confermato una settimana fa col sì di Montecitorio al Decreto Ucraina, che ha unito i partiti di maggioranza (Pd, Lega, Forza Italia, M5S, Leu) a Fratelli d'Italia, anch'essa favorevole. Pochissimi parlamentari contrari. Ecco l'elenco, ovviamente non compaiono gli assenti.Luisa Angrisani (Alternativa)Elena Botto (Misto ex M5S)Margherita Corrado (Misto ex M5S)Mattia Crucioli (Alternativa)William De Vecchis (Misto, Italexit, ex Lega)Elena Fattori (Sinistra Italiana, ex M5S)Silvana Giannuzzi (Misto ex M5S)Bianca Laura Granato (Misto ex M5S)Elio Lannutti (Misto ex M5S)Cataldo Mininno (Misto ex M5S)Paola Nugnes (Misto ex M5S)Gianluigi Paragone (Italexit)Vito Rosario Petrocelli (MS5)Silvia Benedetti (Misto, ex M5S)Andra Cecconi (Misto)Fabrizio Comencini (Lega)Emanuela Corda (Alternativa)Jessica Costanzo (Alternativa)Matteo Dall'Osso (FI, ex M5S)Yana Chiara Ehm (Misto, Manifesta, ex M5S)Lorenzo Fioramonti (Misto, ex M5S)Francesco Forciniti (Alternativa)Nicola Fratoianni (Sinistra Italiana)Veronica Giannone (FI, ex M5S)Paolo Giuliodori (Alternativa)Alvise Maniero (Alternativa)Matteo Micheli (Lega)Elena Murelli (Lega)Raphael Raduzzi (Alternativa)Francesco Sapia (Alternativa)Doriana Sarli (Misto, ex M5S)Michele Sodano (Misto, ex M5S)Arianna Spesotto (Misto, ex M5S)Simona Suriano (Misto, ex M5S)Rosa Alba Testamento (Misto, ex M5S)Giovanni Vianello (Alternativa)Alessio Villarosa (Misto ex M5S)Gloria Vizzini (Misto ex M5S)