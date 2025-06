'Arresti baby gang: a Modena serve cambio di passo che l'assessore ha negato'

'Plauso ai carabinieri per il tempestivo arresto dei tre minori accusati di aggressione. Un segnale importante per tutta la comunità che sta vivendo con timore l'escalation criminale legata alle baby gang'. Così Piergiulio Giacobazzi, capogruppo di Forza Italia in Consiglio comunale e coordinatore provinciale del partito, interviene rispetto agli ultimi arresti da parte della Polizia di Stato

'L’arresto – aggiunge Giacobazzi – si inserisce in un quadro sempre più preoccupante di escalation criminale legata alle baby gang. Solo ieri, nella sua relazione ufficiale, il Comandante Provinciale dei Carabinieri ha certificato un dato inequivocabile: i reati commessi da minori a Modena sono aumentati del 3% in un solo anno. Un’emergenza vera e propria che non può più essere sottovalutata'.

'Un'escalation che rende ancora più stonata la posizione assunta solo poche settimane fa dall’assessore alla sicurezza Camporota che, rispondendo alle nostre richieste di un cambio di passo da parte dell'amministrazione, sul fronte della sicurezza, ha affermato pubblicamente che ‘non c'è alcun bisogno di cambiare passo’. Davvero l’assessore è ancora convinta di questa sua dichiarazione, di fronte a questi numeri e a questi fatti? La città merita risposte concrete, non minimizzazioni'.