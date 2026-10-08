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Ausl Modena, lettera contro il piano aggregativo di Altini, i chirurghi fanno retromarcia: 'Dialogo fisiologico'

Ausl Modena, lettera contro il piano aggregativo di Altini, i chirurghi fanno retromarcia: 'Dialogo fisiologico'

'La pubblicazione di missive private e interne, oltre che scorretta, ha il solo ed unico obiettivo di creare clamore e minare la credibilità dei professionisti'

3 minuti di lettura
Clamorosa retromarcia dei sei primari di chirurgia di Modena dopo la lettera con la quale avevano duramente contestato il piano del Dg Mattia Altini sul progetto di integrazione tra Scandiano e Sassuolo.
'I Direttori delle chirurgie della provincia di Modena, sia dell’Azienda USL sia dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria, sono già impegnati in sfidanti progetti di integrazione fra équipe e nella costruzione di nuovi e complessi percorsi assistenziali. Riteniamo che l’introduzione contemporanea di ulteriori variabili, potenzialmente in grado di modificare significativamente il quadro organizzativo e assistenziale, senza che tali elementi siano stati condivisi con i professionisti direttamente coinvolti nella progettazione della rete, costituisca un elemento di estrema criticità per il buon esito di tutti i progetti attualmente in divenire' - avevano scritto appena una settimana fa in una lettera che La Pressa ha riportato integralmente.
Ora quella posizione del gotha della chirurgia italiana, viene ritrattata e tutto viene derubricato a 'dialogo e mediazione assolutamente fisiologiche nella quotidianità di qualsiasi grande organizzazione'.
Ecco la nuova lettera integrale, sempre a prima firma di Fabrizio Di Benedetto.

Abbiamo assistito con stupore al clamore mediatico suscitato nei giorni scorsi a seguito della diffusione di una comunicazione intercorsa tra i Direttori delle Chirurgie della Provincia di Modena e i vertici dell’Ausl e dell’Aou di Modena.
Crediamo sia indispensabile chiarire una questione centrale e imprescindibile: il confronto tra professionisti e direzioni rientra nella normale e corretta gestione della cosa pubblica e della salute collettiva.
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Al contrario, la pubblicazione di missive private e interne, oltre che scorretta, ha il solo ed unico obiettivo di creare clamore, minare la credibilità dei professionisti del settore, e limitare le possibilità di dialogo e mediazione che sono assolutamente fisiologiche nella quotidianità di qualsiasi grande organizzazione.
Per questo riteniamo fondamentale continuare a offrire il nostro contributo alle scelte strategiche, affinché siano condivise con i professionisti e siano realizzabili ed efficaci sia sul piano clinico che su quello economico. Estrapolare la comunicazione, decontestualizzarla, e arricchirla con quanto letto negli ultimi giorni è mistificatorio e dipinge una comunità medica in lotta contro le istituzioni: esattamente l’opposto della nostra missione. Lavoriamo e lavoreremo insieme alle Istituzioni per trovare le soluzioni migliori per il nostro territorio, ma chiediamo di continuare a farlo in un ambiente sereno, non abbiamo bisogno di interventi esterni volti ad alimentare fantomatiche incomprensioni e ombre.
In questi anni abbiamo realizzato con le Direzioni di Ausl e Aou numerosi progetti per il benessere del territorio, esprimendo una medicina di eccellenza e percorsi
dedicati alle categorie più fragili, ottenendo peraltro ottimi risultati che hanno contribuito al riconoscimento della Regione Emilia-Romagna come una delle più virtuose d’Italia.
Confermiamo l’importanza di un percorso di progettazione condivisa, animati dal senso di appartenenza a una comunità istituzionale che ci vede tutti dalla stessa parte e rigettiamo qualunque ipotesi di frattura, perché quanto letto è solo la ricostruzione fantasiosa di una fisiologica comunicazione tra professionisti, impegnati nell’offrire alla popolazione cure eccellenti e tempestive.
I Direttori delle Strutture Chirurgiche Generali della provincia di Modena\Azienda USL di Modena e Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena
Professor Fabrizio Di Benedetto
Professoressa Roberta Gelmini
Dottoressa Silvia Neri
Dottoressa Micaela Piccoli
Dottor Stefano Sassi
Dottor Michele Varoli

 

Nella foto Fabrizio Di Benedetto e Mattia Altini

 

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