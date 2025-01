Ausl Modena, Natalini in pole nel dopo Petrini. Reggiani punta all'Aou

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

mesi di fermento ai vertici della sanità modenese , non tanto per la carenza di personale o per le infinite liste d'attesa, quanto per il risiko legato alla futura dirigenza dell'Ausl e dell'Aou.Per quanto riguarda l'Ausl il direttore generalepotrebbe balzare al Rizzoli di Bologna e al suo posto sotto la Ghirlandina potrebbe arrivare un'altra donna. I giochi sono tutt'altro che chiusi ma in pole position al momento vi sarebbe), originaria di Castelfranco Emilia e attuale direttore generale presso l'Ast di Ascoli Piceno. La Natalini 10 anni fa ha avuto anche una breve esperienza politica come capogruppo Pd in Consiglio comunale a Castelfranco.

Sul fronte Azienda ospedaliera invece per il dopo Claudio Vagnini, vi sarebbe una ipotesi interna legata al nome di Stefano Reggiani, attuale direttore dell'ospedale di Sassuolo, oppure la seconda ipotesi è quella che porta ad Anselmo Campagna, anch'egli modenese e attuale direttore generale proprio dell'istituto ortopedico Rizzoli. Con Campagna probabilmente verrebbe promosso a capo dipartimento il professor Fabrizio Di Benedetto. Non è escluso però che per il Policlinico lo stesso presidente della Regione De Pascale non voglia puntare su un nome non modenese.

Giuseppe Leonelli