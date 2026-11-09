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Banda organizzata svaligia il centro commerciale Fiorano

Banda organizzata svaligia il centro commerciale Fiorano

Wanda organizzata a disattivato le telecamere ed entrata attraverso un buco del muro prendendo di Mira l'Ipercoop che altri negozi

1 minuto di lettura

Un piano studiato nei minimi dettagli ha colpito il polo commerciale di via Bertoli, a Fiorano, al confine con Sassuolo, nella notte tra l'8 e il 9 novembre 2026. Prima di entrare in azione, i malviventi sono riusciti a neutralizzare i sistemi di videosorveglianza dell'area.

Successivamente, la banda ha demolito una parete sul retro dell'edificio con un flessibile, ricavando un varco di 50 centimetri. Una volta all'interno dell'Ipercoop, i ladri hanno puntato dritti a casseforti e fondi cassa. Il raid è stato poi esteso ai vicini punti vendita Tedi e Tecnoagricola, provocando pesanti danni strutturali e rubando il denaro presente. I Carabinieri, insieme alla Scientifica, stanno conducendo i rilievi per identificare i responsabilim

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Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

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