Banda organizzata svaligia il centro commerciale Fiorano

Un piano studiato nei minimi dettagli ha colpito il polo commerciale di via Bertoli, a Fiorano, al confine con Sassuolo, nella notte tra l'8 e il 9 novembre 2026. Prima di entrare in azione, i malviventi sono riusciti a neutralizzare i sistemi di videosorveglianza dell'area.

Successivamente, la banda ha demolito una parete sul retro dell'edificio con un flessibile, ricavando un varco di 50 centimetri. Una volta all'interno dell'Ipercoop, i ladri hanno puntato dritti a casseforti e fondi cassa. Il raid è stato poi esteso ai vicini punti vendita Tedi e Tecnoagricola, provocando pesanti danni strutturali e rubando il denaro presente. I Carabinieri, insieme alla Scientifica, stanno conducendo i rilievi per identificare i responsabilim