Bastiglia, lite familiare tra due turchi in piazza: spunta una spranga

Una lite famigliare tra padre e figlio di origine turca si è consumata poco fa in pieno centro a Bastiglia, proprio in quella piazza Repubblica oggetto recentemente di un dibattito sulla sicurezza e sul degrado in Consiglio comunale ( qui l'articolo ). Davanti agli occhi dei passanti che alle 18 erano presenti in piazza, i due stranieri sono stati protagonisti di una rissa durante la quale è spuntata anche una spranga, utilizzata per spaccare il finestrino dell'auto di lavoro del giovane. Sul posto il sindaco di Bastiglia che ha immediatamente contattato i carabinieri di Bomporto. I militari, giunti dopo pochi minuti, hanno provveduto a rasserenare gli animi. Ora si indaga sull'accaduto.