Bertolini (Lega): 'Emergenza smog, politica vergognosa della sinistra'

'Ad oltre 15 anni dal primo piano antismog della Regione, il bilancio delle politiche della sinistra al governo dell’Emilia-Romagna è totalmente fallimentare. Una doppia vergogna politica visto che è la sinistra a sostegno di Bonaccini ad avere la presunzione di dare lezioni in tema di ambiente e sviluppo sostenibile. La realtà è chiara. Nulla di utile per l'ambiente e per l'aria che respiriamo è stato fatto sotto il profilo delle infrastrutture viarie, ferroviarie, della logistica delle merci e del trasporto pubblico. Tutto fermo a trenta e più anni fa. Modena insieme alla regione, come ha confermato l'ultima analisi del Sole 24 ore, è fanalino di coda in Italia, con un sistema di trasporti vecchio nella concezione e tra i più inquinanti per parco mezzi'. Così Isabella Bertolini, candidata della Lega alle elezioni regionali del 26 gennaio per Modena e provincia rispetto all'emergenza smog.

“Le politiche della Regione hanno avuto un doppio effetto negativo: quello di non migliorare la situazione e quello di vanificare i sacrifici ed i costi sopportati dalle famiglie e dalle imprese del territorio. Non contenti dei fallimenti, in questi anni gli Amministratori PD, anziché riconoscere come sbagliate le proprie politiche, le hanno moltiplicate, aumentando gli inutili divieti, con l'aggravante di imporli dopo e non prima dell'emergenza. È chiaro che la vera svolta non può che arrivare dall'abbandono di queste scelte e dal varo di un piano ambientale strutturale, che solo una forza politica alternativa come la Lega può introdurre'.