Non abbiamo salvato il Natale, ma forse il Natale può salvare noi

Nonostante le promesse delle settimane scorse, nemmeno il Natale 2021 è stato 'salvato'. Restrizioni, festeggiamenti annullati, locali chiusi. La pandemia costringe ancora una volta a rivedere ideologie positiviste e vuota retorica politica e, soprattutto, spezza la assurda dicotomia tra buoni (coloro che hanno accettato un trattamento sanitario non obbligatorio) e cattivi (coloro che hanno detto no).Il Governo, gli scienziati, la politica governata dalla scienza e la scienza governata dalla politica non hanno salvato il Natale e, oggi, solo averlo immaginato suona grottesco.Allora, davanti a questo fallimento, non resta che sperare che sia il Natale a salvare noi. Dall'ennesima caduta da cavallo. Dalle certezze vuote e dalla arroganza, dalla voglia di contraddire tutto e tutti sempre e comunque e dalla esigenza disperata di essere accettati.Allora buon Natale ai medici e agli infermieri che lavorano in ospedale, convivendo con stanchezza e paura e che da mesi vengono insultati in modo vergognoso.Buon Natale ai medici e agli infermieri che per coerenza e in buonafede hanno perso il lavoro, pur di non rinunciare a quello in cui credono, giusto o sbagliato che sia.Buon Natale agli insegnanti che hanno perso il lavoro per una scelta sanitaria personale e - ad oggi - legittima.Buon Natale a chi per non fare pace con la morte, condanna a morte la vita.Buon Natale ai nonni bivaccinati, trivaccinati o non vaccinati, che ancora sono terrorizzati dalla idea di abbracciare i nipoti.Buon Natale ai carabinieri, ai poliziotti, ai vigili del fuoco, alla polizia locale, ai Finanzieri: a quelli chiamati a impegnarsi a controllare certificati sanitari piuttosto che a effettuare complesse operazioni anticrimine e a coloro che sono stati sospesi dal lavoro.Buon Natale a chi, nella Modena solidale e inclusiva, dal prossimo anno non avrà più una casa dove vivere con la moglie e la figlia e si sente abbandonato dall'amministrazione comunale.Buon Natale a chi è in ospedale e lotta contro malattie oggi incredibilmente dimenticate, ma che spesso rappresentano ancor oggi sentenze terribili e devastanti.Buon Natale a chi ancora guarda con commozione alla culla del presepe e a chi in quel presepe non vede più nulla, se non lo specchio della propria ipocrisia.Buon Natale a chi per rispettare un assurda idea di politicamente corretto, si limita a dire 'Buone Feste'.Buon Natale a chi voleva salvare il Natale.Buon Natale ai bambini che aspettano i regali. A quelli vaccinati e a quelli non vaccinati, tutti troppo spesso vittime delle vuote certezze di chi non ha più il coraggio di credere al Natale.