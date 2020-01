Candidati Pd, continua il derby cattolico tra Maletti e Boschini

Continua in casa Pd il derby tra i due candidati dell'area cattolica, Francesca Maletti e Giuseppe Boschini in vista delle elezioni regionali in Emilia Romagna. Oggi i due candidati ex renziani hanno partecipato insieme a un incontro sulla scuola con insegnanti e dirigenti scolastici, ma la partita doppia vede Maletti e Boschini inevitabilmente rivali alla ricerca di un posto in Regione. Difficile infatti che entrambi possano essere eletti (ricordiamo in caso di vittoria vi saranno tre eletti su otto candidati) e se Boschini può contare sull'effetto-conferma la Maletti guarda con ottimismo al proprio bacino di voto delle Acli.

Venerdì sera alle 19.30 la Maletti sarà alla Polisportiva Sacca per un aperitivo, mentre Boschini - peraltro forte dell'importante endorsement dell'emittente che fa riferimento a Gianpiero Samorì - si concentra sul tema del Caregiver.



'Lo Stato spende oggi per la non-autosufficienza circa 20 miliardi l’anno: ma sono prevalentemente indennità di accompagnamento e assegni di cura. La spesa per i servizi alle famiglie è molto differenziata da regione a regione, e così pure il livello di servizi offerti - afferma Boschini -. In Regione Emilia-Romagna investiamo oggi più che ogni altra regione per la non-autosufficienza: circa 500 milioni l’anno, quasi quanto investe lo Stato per tutto il resto del Paese. Ma tutto questo rischia di non bastare. Secondo vari calcoli di Inps e altri istituti, la spesa per la non autosufficienza rischia di esplodere, raddoppiando nei prossimi 20 anni; le famiglie arriveranno a dover investire 10 miliardi l’anno per i loro familiari disabili e soprattutto per i loro anziani. Occorre agire presto e fare delle scelte. La politica serve a questo. Per fortuna la Regione si è già mossa e ha fatto delle scelte chiare. E altre si possono fare se ci darete fiducia per altri 5 anni. Ci sono due piste di lavoro su cui è essenziale agire per evitare che nel giro di pochi anni la situazione dell’assistenza agli anziani ci sfugga di mano e schiacci le famiglie sotto le loro incombenze: invertire la recessione demografica e investire in prevenzione e diagnosi precoce. Facciamo dell’Emilia-Romagna la Regione capofila di una grande battaglia per i “Caregivers” e contro le malattie croniche e degenerative' - chiude il consigliere regionale Pd. 'Ovviamente, accanto a queste due piste di lavoro strategiche per il futuro, ci sono da migliorare risposte e servizi per le famiglie coinvolte già oggi in questi problemi. La Regione fa già tanto, anche sostenendo i Comuni e le ASL, ma si può e si dovrà fare ancora di più. Abbiamo già una legge regionale, dal 2014, su questi temi: vorrei lavorare per finanziarla e farla funzionare al massimo'.



Leo