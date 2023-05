Caos rifiuti a Modena, la mappa di tutti di disservizi Hera

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













'Cittadini esasperati segnalano da mesi ad Hera le stesse criticità mia risolte - attacca Negrini - La situazione non accenna a migliorare, restano costanti le chiamate accompagnate dalle fotografie che ci arrivano quotidianamente. Almeno una decina al giorno. Molti cittadini ci comunicano di aver provato a mettersi in contatto con Hera e di aver segnalato le problematiche anche al Comune senza però ottenere risposte significative'.'Da mesi i residenti di via Nicola Fabrizi segnalano il mal funzionamento dei bidoni dell’indifferenziata che, non funzionando, aumentano di fatto la possibilità che avvengano gli abbandoni dei rifiuti. Nella stessa via da mesi anche il ritiro dei rifiuti è perennemente tardivo creando cumuli di spazzatura davanti ai palazzi che ospitano anche svariati studi medici.Una situazione non più tollerabile. La problematica del mal funzionamento della tessera che non rende possibile il conferimento della spazzatura all’interno dei bidoni ci viene segnalata da più zone - continua Negrini -. In piazzale Risorgimento i sacchetti vengono lasciati sopra ai bidoni che non si aprono. Anche in questo caso sono state decine le segnalazioni fatte ad Hera anche tramite l’app, anch’essa molto spesso non funzionante'.'Stessa situazione in via del Sagittario dove i cumuli di rifiuti stazionano per giornate intere proprio a ridosso dell’ingresso della Scuola dell’infanzia Villaggio Zeta. Per non parlare di viale Medaglie d’Oro, al centro di segnalazioni insistenti di questi giorni volte a richiamare l’attenzione sui cassonetti che straripano da giorni. Ci domandiamo, a distanza di mesi dall’inizio di questo scempio, come sia plausibile che le segnalazioni fatte dai cittadini non abbiano pronta risposta e come sia possibile che in molti casi siano sempre gli stessi punti che presentano criticità mai risolte. È evidente che anche in termini di assistenza e sostegno ai cittadini si sia drammaticamente fallito. D’altronde anche l’assessore Filippi ha ammesso in assemblea pubblica quanto da noi denunciato in più occasioni, ovvero che esiste una problematica relativa all’aumento dei topi presenti a ridosso dei bidoni . E che ci sono molteplici criticità. Auspichiamo sia il primo passo nella strada che porta alle sue dimissioni' - chiude Negrini.