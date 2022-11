Cappella Musicale Duomo, mozione Forza Italia per sostenerne attività

'Aprire un tavolo con i rappresentanti della Cappella Musicale e del Capitolo diocesano di Modena al fine di ricercare ogni soluzione possibile per fare sopravvivere l'istituzione anche mediante sostegno economico diretto, da parte del Comune, o indiretto, attraverso l'individuazione di soggetti privati'. E' l'impegno che il gruppo consiliare Forza Italia Modena chiede alla giunta comunale attraverso una mozione depositata in queste ore a firma del Consigliere Capogruppo Piergiulio Giacobazzi. Un atto conseguente alla decisione, formalizzata dal Capitolo Metropolitano del Duomo di Modena, di revocare per motivi di carattere economico, la convenzione trentennale che garantiva la sede ai cori della Cappella, con la conseguente cessazione anche del servizio svolto dal direttore, il Maestro Daniele Bononcini ().'Siamo fermamente convinti del fatto che per tutelare il valore rappresentato da tale istituzione, e per proseguirne la straordinaria opera, sia necessario non lasciare nulla di intentato - afferma Giacobazzi -.