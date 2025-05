Carpi, revoca cittadinanza al Duce, Pd: ‘Da Forza Italia atto simbolico conta la delibera’

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.





Il Gruppo consiliare del Partito Democratico di Carpi, preso in contropiede, commenta con l’amaro in bocca la presentazione da parte del Consigliere di Forza Italia, Michele De Rosa, della mozione per revocare la cittadinanza onoraria a Mussolini. Notizia data in anteprima ieri da La Pressa.

‘Questa mozione testimonia quello che come Partito Democratico diciamo da sempre: l’antifascismo, la condanna del regime fascista e della figura di Mussolini travalicano gli schieramenti politici e devono essere valori fondanti di tutti i partiti. È un primo atto simbolico, la conta vera ci sarà, se la mozione verrà approvata, quando davanti al Consiglio Comunale arriverà la delibera che revoca la cittadinanza onoraria a Mussolini. In quell’occasione, con o senza mozione, noi sapremo da che parte stare’ - afferma il Pd.

Insomma, il Pd, anticipato da De Rosa, si appella al tecnicismo della delibera. Intanto Lega e Fdi si preparano a votare contro al loro alleato.