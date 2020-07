Casa della salute Modena Nord, l'Ausl risponde: 'Aprirà a settembre'

'È stato restituito all’Azienda USL di Modena nei giorni scorsi il cantiere della Casa della Salute di Modena Nord, dopo l’ultimazione dei lavori da parte dell’impresa che, nonostante numerose sollecitazioni, non ha rispettato i tempi contrattualmente previsti. Dopo le continue verifiche in cantiere sull’effettivo avanzamento dei lavori effettuate dalla Direzione Lavori dell’AUSL, proseguiti anche nel post covid, si è giunti a fine lavori: sono ultimate le opere edili ed impiantistiche, ed è già in corso l’allestimento interno e l’organizzazione dei servizi'.

Lo dichiara l'Ausl di Modena nel merito dell'articolo pubblicato ieri da La Pressa sulla mancata apertura, a quasi due anni dalla prevista ultimazione dei lavori del settembre 2018, della nuova Casa della Salute di Modena Nord, posta in via Montalcini (ex via Fanti), a Modena.

'Dopo l’interruzione dei lavori durante il lockdown, che ha ritardato l’arrivo e l’installazione di materiali provenienti dalla Germania - ha affermato l'Ausl - il Servizio tecnico AUSL insieme alla direzione del Distretto di Modena si sono messi all’opera per modificare la disposizione dei servizi stessi, aggiornandola anche alla luce di mutate esigenze assistenziali e al rispetto delle norme anti contagio.

Seguiranno i collaudi e le autorizzazioni necessarie all’avvio dell’attività, prevista per il mese di settembre'

Nota tecnica sul cantiere

Il progetto è stato finanziato con fondi dello Stato e della Regione Emilia-Romagna, e rientra nell’accordo di programma tra Azienda USL e Comune di Modena per la definizione delle sedi destinate a servizi sanitari.

L’edificio è costruito con il massimo rispetto per l’ambiente utilizzando materiali ecocompatibili, secondo principi bioclimatici e con tecnologie rinnovabili. Per la sua costruzione – 29 metri di lunghezza, 25 di larghezza per 20 metri di altezza fuori terra – l’investimento è di 5milioni e 800mila euro cui si aggiunge 1milione e 600mila euro per l’acquisto del terreno che è ora di proprietà dell’AUSL. Il lotto ha una superficie di 2.480 metri quadrati, e lo scavo, della profondità di 4 metri, ha interessato il 90% dell’area con oltre 7.500 metri cubi di terra spostati e più di 5 mila metri cubi di calcestruzzo utilizzati. È stato così possibile realizzare, oltre ai quattro piani (cui va aggiunto il piano tecnologico in copertura), i parcheggi – sia sotterranei che in superficie – con posti auto a disposizione dei dipendenti e circa 80 posti per i cittadini che accedono ai servizi.

L’accesso alla Casa della Salute sarà in via Rita Levi Montalcini (già via Fanti)