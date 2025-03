Caso Aimag, bordata degli ex sindaci Pd contro segretario Pd Vaccari

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

‘Non sappiamo dall’alto di quale pulpito Stefano Vaccari si permetta di insinuare che chi critica la svendita di Aimag mancherebbe di onestà intellettuale, né su quali basi si permetta di affermare che finalmente ci sarebbe una soluzione seria per Aimag, come se in passato l’azienda fosse stata gestita a tarallucci e vino’. La bordata contro il segretario provinciale Pd Stefano Vaccari, protagonista ieri di una presa di posizione a favore della cessione di Aimag a Hera, arriva dagli ex sindaci Pd della Bassa, Maino Benatti (Mirandola) Luigi Costi (Mirandola) Stefano Draghetti (Cavezzo) Carlo Marchini (Concordia) Ivano Mantovani (Concordia) Sauro Secchi (Mirandola) Alberto Silvestri (San Felice) Luisa Turci (Novi).



‘Se questo è il metodo, anche noi ci permettiamo di dubitare delle conoscenze di Vaccari su Aimag e delle sue competenze imprenditoriali.

Con l’onestà intellettuale evocata e con la conoscenza dei numeri ci permettiamo di dire che il racconto sullo stato di Aimag è quantomeno surreale.

Prima di pontificare, Vaccari si faccia qualche domanda: come mai i conti sarebbero peggiorati proprio in parallelo con la crescente pressione di Hera e dei suoi fan per prendere il controllo dell’azienda? Come mai i dati aggiornati, che dimostrerebbero una irrimediabile caduta di Aimag, non sono ancora stati forniti ai consiglieri comunali? Forse perché da quello che trapela non sono poi così tanto catastrofici? Ad esempio: pare che l’EBITDA (Margine Operativo Lordo che indica la capacità di una azienda di produrre ricchezza) sia in costante e significativa crescita (€ 65,5 mln nel 2024 contro i 60,4 mln nel 2023) e che la PFN (posizione finanziaria netta, l’indebitamento netto di una azienda) si assesti tra i 160 e 170 mln di € rispetto ai 209 del 2023, un recupero prodigioso - continuano gli ex sindaci -. Come mai allora bisogna “salvare Aimag e per “salvarla” dovremmo regalarne il controllo ad Hera? Ci risparmi, per cortesia, la favola del controllo strategico in una impresa dove il socio di minoranza nomina il management e ha la maggioranza nel consiglio di amministrazione’.‘Se il PD è ancora una comunità democratica dove si discute e ci si confronta liberamente, allora anche in questo territorio abbiamo il sacrosanto diritto/dovere di discutere di un tema importante come il futuro della multiutility che ha creato e che da più di 50 anni serve dignitosamente i cittadini dell’area, senza diktat dall’alto o, peggio ancora, da potentati economici e finanziari. Prendiamo infine anche atto che per Vaccari non c’è rapporto fra il voto degli elettori e il mandato dei sindaci, per cui, a quanto pare, si può promettere una cosa in campagna elettorale e fare l’esatto opposto subito dopo il voto. Francamente non è la nostra idea di politica e tantomeno di una politica di sinistra. Se si vuole davvero discutere con “serietà e onestà intellettuale”, signor segretario, allora si faccia punto e a capo. E discutiamo alla luce del sole, non in conclave ristretti e tra “amici del giaguaro”, a proposito del lavoro trasparente fatto in questi mesi’.