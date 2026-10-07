La Procura di Modena ha ufficialmente chiuso le indagini sul caso aMo, lo scandalo scoppiato nella primavera del 2025 legato a una voragine di oltre 500mila euro nel bilancio dell'Agenzia della Mobilità. Una vicenda dal forte impatto politico, dato che Stefano Reggianini, all'epoca della contestazione dei fatti, ricopriva il ruolo di segretario provinciale del Partito Democratico. Ruolo dal quale si dimise.
Il Pubblico Ministero ha depositato al Gip la richiesta di archiviazione per l'amministratore unico Stefano Reggianini e per il direttore generale Daniele Berselli. Secondo la magistratura, infatti, non vi sarebbe alcuna prova di dolo o di concorso nei reati contestati. Le indagini hanno accertato che i due dirigenti avevano effettuato prelievi dai conti aziendali per consegnare il contante a una dipendente, muovendosi però con una 'totale ed esclusiva buona fede'. I vertici si sarebbero fidati della dipendente, convinti che il denaro servisse a coprire reali esigenze contabili, mentre l'indebita appropriazione e il peculato sarebbero stati messi in atto a loro insaputa. Stefano Reggianini, nel frattempo haconcordato e interamente saldato un risarcimento di 58.000 euro nei confronti dell'Agenzia.
La svolta della Procura arriva in un momento di forte dibattito politico. Proprio due giorni fa, il sindaco di Modena era intervenuto durante la discussione sulle modifiche allo statuto dell'Agenzia in Consiglio Comunale, sottolineando con dichiarata preoccupazione, come, a ben 16 mesi dall'apertura del fascicolo, le indagini non si fossero ancora concluse. Un'attesa conclusa con il provvedimento del PM.
Mentre la posizione dei vertici si avvia verso l'archiviazione, la Procura procederà separatamente nei confronti della dipendente dell'agenzia, per la quale si prospetterebber la richiesta di rinvio a giudizio.
Caso aMo, la Procura chiede l'archiviazione per Reggianini e Berselli
La svolta nell'inchiesta sull'ammanco da 500mila euro arriva a 48 ore dallo sfogo in Consiglio Comunale del sindaco di Modena, che lamentava i 16 mesi di attesa. Verso la richiesta di rinvio a giudizio per la dipendente accusata dell'ammanco
La Procura di Modena ha ufficialmente chiuso le indagini sul caso aMo, lo scandalo scoppiato nella primavera del 2025 legato a una voragine di oltre 500mila euro nel bilancio dell'Agenzia della Mobilità. Una vicenda dal forte impatto politico, dato che Stefano Reggianini, all'epoca della contestazione dei fatti, ricopriva il ruolo di segretario provinciale del Partito Democratico. Ruolo dal quale si dimise.
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