Caso Ciao Comunicazione, la Regione: 'Nessuna parentela coi membri della giunta Bonaccini'

Gli esponenti meloniani avevano presentato una interrogazione per sapere dalla giunta regionale 'se ritenesse congruo e giustificato il compenso complessivo riconosciuto alla società Ciao Comunicazione srl per la realizzazione del Bilancio di Mandato 2020-2024 pari a 158.600 euro, se vi fossero rapporti di lavoro dipendente ovvero di lavoro autonomo, diretti o indiretti, tra soci, collaboratori o consulenti della società Ciao Comunicazione srl e membri della Giunta Bonaccini e loro parenti, precedenti o successivi all’affidamento di cui all’interrogazione e se il progetto non potesse essere gestito internamente'.
Ricordiamo che Ciao Comunicazione figura tra i fornitori dell'europarlamentare Bonaccini e negli ultimi mesi è stata protagonista di diverse operazioni a Modena, l'ultima delle quali il tentativo, poi sfumato, del Consiglio comunale di Modena di affidarle (era uno dei tre soggetti in lizza) l'intera comunicazione di tutti i gruppi consigliari con l'accordo dell'asse Pd-Fdi.
Con sede all'ex Cinema Cavour (comprata dalla Diocesi di Modena che lo liberò nel 2017 dai centri sociali con la promessa di creare un refettorio per i bisognosi), la società guidata da Matteo Seghedoni nei mesi scorsi aveva seguito
La risposta'L’interrogazione presentata permette di soffermarsi su un progetto di particolare rilevanza: il rendiconto di mandato 2020-2024. Sono tre i quesiti sollevati. Partiamo dal primo: se si ritiene congruo e giustificato il compenso complessivo riconosciuto alla società Ciao Comunicazione srl per la realizzazione del bilancio di mandato 2020-2024 - scrive il Direttore dell'Agenzia di informazione e comunicazione, Giuseppe Pace, su indicazione della sottosegretaria Manuela Rontini -. Il rendiconto di mandato non è solo un atto dovuto, ma rappresenta una delle priorità nell’ultimo
anno di legislatura. In base al principio della trasparenza e del rispetto per i cittadini e le comunità. Per questa ragione, il progetto “Rendiconto di mandato 2020-2024” è stato inserito nel Piano di comunicazione 2024 della Regione Emilia-Romagna. Non può essere il mero elenco di cose fatte, ma la rappresentazione chiara di ciò che la Regione ha realizzato rispetto agli impegni presi, per poter misurare l’efficacia della sua azione. La sua definizione richiede l’analisi dei processi interni e la traduzione dei documenti di programmazione in traguardi concreti e parametri comprensibili agli utenti e ai cittadini.
Veniamo al secondo quesito posto dagli interroganti. Se vi sono stati rapporti di lavoro dipendente ovvero di lavoro autonomo, diretti o indiretti, tra soci, collaboratori o consulenti della società Ciao comunicazione srl e membri della giunta Bonaccini o loro parenti, precedenti o successivi all’affidamento di cui all’interrogazione.
Il contratto fra l’Agenzia di informazione e comunicazione e l’agenzia Ciao comunicazione srl è stato stipulato il 12 agosto 2024, in esecuzione della determinazione del 2 agosto 2024.
'Infine, il terzo quesito: se il progetto non potesse esser gestito interamente, e perciò anche nella realizzazione grafica e nell’impaginazione, internamente. La realizzazione del rendiconto necessita di una strutturata capacità di analisi e di progettazione, data la mole di informazioni da raccogliere, analizzare e rielaborare in chiave comunicativa. La struttura espositiva, il linguaggio, la presentazione dei dati numerici e delle informazioni devono essere concepiti e realizzati per facilitare al massimo la comprensione e la valutazione da parte dei destinatari, ai quali va fornita una visione complessiva delle politiche di mandato, mostrando i punti di partenza e quelli di arrivo, e, al contempo, il collegamento tra gli obiettivi dell’Amministrazione, le scelte effettuate, le risorse utilizzate e i risultati. Accuratezza, completezza, puntualità e trasparenza sono i criteri ai quali ci si deve attenere nell’organizzazione e nell’esposizione dei contenuti, che deve rimanere comunque semplice, sintetica e comprensibile nel contenuto descrittivo. A tal fine, è stata prevista l’attivazione di una collaborazione con una agenzia esterna a cui chiedere un supporto qualificato per la selezione delle informazioni più significative e la loro declinazione in forme accessibili a un pubblico ampio e non specializzato. Nella scelta dell’agenzia partner sono stati considerati e valorizzati, in particolare, i seguenti
elementi: l’attenzione, nello sviluppo dei progetti di comunicazione, alla dimensione visuale e alla multicanalità, per raggiungere target ampi e differenziati; la specializzazione nella comunicazione sui social network; le professionalità messe a disposizione: creativi, comunicatori, analisti ed esperti di social media management; il portfolio clienti - istituzioni, imprese private, organizzazioni, anche di profilo internazionale - e la capacità di realizzare progetti di comunicazione con un registrovisivo curato e accattivante. L’insieme di tutti gli elementi sopra descritti, non si sarebbe potuto sviluppare internamente'.
