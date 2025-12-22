Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Caso Ciao Comunicazione, la Regione: 'Nessuna parentela coi membri della giunta Bonaccini'

Caso Ciao Comunicazione, la Regione: 'Nessuna parentela coi membri della giunta Bonaccini'

'I 158.600 euro per la realizzazione del Bilancio di Mandato 2020-2024? Importo congruo, e in linea con le tariffe normalmente applicate'

E' arrivata nei giorni scorsi la risposta della giunta regionale all'interrogazione dei consiglieri modenesi di Fdi, Arletti e Pulitanò, sul caso di Ciao Comunicazione.
Gli esponenti meloniani avevano presentato una interrogazione per sapere dalla giunta regionale 'se ritenesse congruo e giustificato il compenso complessivo riconosciuto alla società Ciao Comunicazione srl per la realizzazione del Bilancio di Mandato 2020-2024 pari a 158.600 euro, se vi fossero rapporti di lavoro dipendente ovvero di lavoro autonomo, diretti o indiretti, tra soci, collaboratori o consulenti della società Ciao Comunicazione srl e membri della Giunta Bonaccini e loro parenti, precedenti o successivi all’affidamento di cui all’interrogazione e se il progetto non potesse essere gestito internamente'.
Ricordiamo che Ciao Comunicazione figura tra i fornitori dell'europarlamentare Bonaccini e negli ultimi mesi è stata protagonista di diverse operazioni a Modena, l'ultima delle quali il tentativo, poi sfumato, del Consiglio comunale di Modena di affidarle (era uno dei tre soggetti in lizza) l'intera comunicazione di tutti i gruppi consigliari con l'accordo dell'asse Pd-Fdi.
Con sede all'ex Cinema Cavour (comprata dalla Diocesi di Modena che lo liberò nel 2017 dai centri sociali con la promessa di creare un refettorio per i bisognosi), la società guidata da Matteo Seghedoni nei mesi scorsi aveva seguito
anche il progetto Modena life per la riqualificazione dell'ex Alcatraz, progetto sostenuto dall'ex sindaco Giancarlo Muzzarelli, col famoso convegno alla presenza del vescovo Erio Castellucci di Modena.

La risposta

'L’interrogazione presentata permette di soffermarsi su un progetto di particolare rilevanza: il rendiconto di mandato 2020-2024. Sono tre i quesiti sollevati. Partiamo dal primo: se si ritiene congruo e giustificato il compenso complessivo riconosciuto alla società Ciao Comunicazione srl per la realizzazione del bilancio di mandato 2020-2024 - scrive il Direttore dell'Agenzia di informazione e comunicazione, Giuseppe Pace, su indicazione della sottosegretaria Manuela Rontini -. Il rendiconto di mandato non è solo un atto dovuto, ma rappresenta una delle priorità nell’ultimo
anno di legislatura. In base al principio della trasparenza e del rispetto per i cittadini e le comunità. Per questa ragione, il progetto “Rendiconto di mandato 2020-2024” è stato inserito nel Piano di comunicazione 2024 della Regione Emilia-Romagna. Non può essere il mero elenco di cose fatte, ma la rappresentazione chiara di ciò che la Regione ha realizzato rispetto agli impegni presi, per poter misurare l’efficacia della sua azione. La sua definizione richiede l’analisi dei processi interni e la traduzione dei documenti di programmazione in traguardi concreti e parametri comprensibili agli utenti e ai cittadini.
Un lavoro che deve sfuggire a qualsiasi autoreferenzialità. Un lavoro che, nella sua complessità, richiedeva professionalità specifiche, non rinvenibili all’interno delle strutture regionali. Il tipo di affidamento e gli obiettivi fissati rendono quindi congruo, e in linea con le tariffe normalmente applicate, l’importo previsto nel contratto stipulato con l’agenzia Ciao comunicazione srl, inferiore ai 140mila euro (al netto di Iva), soglia massima per gli affidamenti diretti. In conclusione, l’affidamento ha riguardato servizi di: pianificazione strategica e editoriale; ideazione creativa; produzione di contenuti; progettazione, sviluppo e gestione di un sito web dedicato; elaborazione grafica e produzione dei layout (report da stampare, infografica, banner, card social); ideazione e produzione di contenuti video e multimediali; progettazione e realizzazione di una campagna social. Il progetto è stato messo on line il 25 settembre 2024 ed è tuttora scaricabile, Venne stato stampato in 100 copie, distribuite ai consiglieri regionali dell’XI legislatura e ai direttori generali della Regione e delle Agenzie collegate'.
Veniamo al secondo quesito posto dagli interroganti. Se vi sono stati rapporti di lavoro dipendente ovvero di lavoro autonomo, diretti o indiretti, tra soci, collaboratori o consulenti della società Ciao comunicazione srl e membri della giunta Bonaccini o loro parenti, precedenti o successivi all’affidamento di cui all’interrogazione.
Il contratto fra l’Agenzia di informazione e comunicazione e l’agenzia Ciao comunicazione srl è stato stipulato il 12 agosto 2024, in esecuzione della determinazione del 2 agosto 2024.
Ai fini dell’affidamento, la società Ciao comunicazione è stata sottoposta ai controlli dovuti per la verifica dell’insussistenza dei motivi di esclusione dalle procedure di appalto o di concessione previste dal Codice dei contratti pubblici. Da tale verifica non sono emersi elementi riconducibili alla fattispecie citata nell’interrogazione. Analoga considerazione vale per il gruppo di lavoro dedicato al progetto messo a disposizione dall’operatore economico'.
'Infine, il terzo quesito: se il progetto non potesse esser gestito interamente, e perciò anche nella realizzazione grafica e nell’impaginazione, internamente. La realizzazione del rendiconto necessita di una strutturata capacità di analisi e di progettazione, data la mole di informazioni da raccogliere, analizzare e rielaborare in chiave comunicativa. La struttura espositiva, il linguaggio, la presentazione dei dati numerici e delle informazioni devono essere concepiti e realizzati per facilitare al massimo la comprensione e la valutazione da parte dei destinatari, ai quali va fornita una visione complessiva delle politiche di mandato, mostrando i punti di partenza e quelli di arrivo, e, al contempo, il collegamento tra gli obiettivi dell’Amministrazione, le scelte effettuate, le risorse utilizzate e i risultati. Accuratezza, completezza, puntualità e trasparenza sono i criteri ai quali ci si deve attenere nell’organizzazione e nell’esposizione dei contenuti, che deve rimanere comunque semplice, sintetica e comprensibile nel contenuto descrittivo. A tal fine, è stata prevista l’attivazione di una collaborazione con una agenzia esterna a cui chiedere un supporto qualificato per la selezione delle informazioni più significative e la loro declinazione in forme accessibili a un pubblico ampio e non specializzato. Nella scelta dell’agenzia partner sono stati considerati e valorizzati, in particolare, i seguenti
elementi: l’attenzione, nello sviluppo dei progetti di comunicazione, alla dimensione visuale e alla multicanalità, per raggiungere target ampi e differenziati; la specializzazione nella comunicazione sui social network; le professionalità messe a disposizione: creativi, comunicatori, analisti ed esperti di social media management; il portfolio clienti - istituzioni, imprese private, organizzazioni, anche di profilo internazionale - e la capacità di realizzare progetti di comunicazione con un registrovisivo curato e accattivante. L’insieme di tutti gli elementi sopra descritti, non si sarebbe potuto sviluppare internamente'.
Nella foto il vicepresidente della Regione Vincenzo Colla col ceo ci Ciao Matteo Seghedoni. Nel riquadro Arletti e Pulitanò
