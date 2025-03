Caso Moschea, Pighi difende la Maletti e la Modena rincara

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'Tutti sanno che volli Francesca Maletti nelle Giunte comunali da me presiedute perché ne apprezzo la competenza, il rigore e la spiccata sensibilità sociale. Si è dimostrata sempre rigorosissima nel volere chiarezza nell’applicazione delle leggi. Sul tema dell’associazione bengalese Francesca ha correttamente sostenuto la scelta di considerare legalmente consentita l’attività di un’associazione a carattere religioso e socioculturale svolta in locali preesistenti, senza che questo li trasformi in luogo di culto. Chi afferma che Francesca ha fatto un invito ad applicare le norme in maniera elusiva ha fatto un’affermazione sbagliata e poco meditata. Quello che afferma Francesca lo ha affermato prima di lei il Consiglio di Stato (Consiglio di Stato, Sez. VI, 15 giugno 2020, sentenza n. 3803) in relazione allo svolgimento di attività che è assieme culturale e religiosa.

Dopo una complessa vicenda giudiziaria (diffida e sentenza del Tar sfavorevoli) l’associazione interessata proponeva appello innanzi al Consiglio di Stato, al cui esito veniva riconosciuta la fondatezza delle pretese di un’associazione bengalese e, per l’effetto, veniva annullato il provvedimento di diniego'. Così l'ex sindaco di Modena Giorgio Pighi sui social interviene a difesa del vicesindaco Francesca Maletti sul caso della moschea di via Spontini . In particolare Pighi contesta alla Modena di aver utilizzato l'appellativo di 'cattiva maestra' ( qui ) nei confronti della Maletti.Immediata la risposta della professoressa Modena che con una nota replica all'ex primo cittadino. Nel mirino della Modena torna la spiegazione della Maletti circa la necessità di non svolgere solo attività di preghiera nella sala concessa dal Comune perchè, in caso contrario, è necessaria l'autorizzazione prefettizia ().

Un invito che - evidentemente - la comunità bengalese ha interpretato in modo 'largo' poichè dal momento della inaugurazione in poi (senza che il Comune mai invitasse a non farlo) ha definito quello spazio una moschea tout court.'Ohilà, se hanno ritenuto necessario far scendere in campo addirittura l’avvocato del partitone ed ex sindaco di persona in difesa del vicesindaco-assessore Maletti, vuol dire che nelle alte sfere qualcuno ha valutato l’accaduto grave e foriero di negative conseguenze - afferma la Modena -. Oddio, non c’era bisogno di ricorrere, come fa il difensore d’ufficio, avv. Giorgio Pighi, a sentenze e commenti di un’associazione dei segretari comunali a sostegno della legittimità dei bengalesi di svolgere attività che è insieme culturale e religiosa. Nessuno l’ha mai messa in dubbio, anche se l’intervento di Pighi porta alla luce un precedente veneziano fastidioso che dimostra una certa abitudine o disinvoltura dei bengalesi a strumentalizzare le funzioni. Ahinoi, gli argomenti della contestazione non sono giuridico, più o meno penali, sulla legittimazione di luoghi di preghiera, né concernono la sfera della libertà di preghiera di chichessia. La contestazione al vicesindaco-assessore Maletti è una questione di carattere etico-politica, la quale richiede che il politico non possa comportarsi in modo difforme dalla morale comune, tanto meno suggerire come eludere le regole, le leggi da lui stesso emanate. Come ho già affermato in precedenza è una leggerezza inaspettata, uno scivolone che non è possibile sottacere. Questo il reale succo del contendere con buona pace dell’avvocato e qui sarebbe più azzeccato il consiglio di un saggio. Per molto meno in altre circostanze e in altri luoghi la sinistra si erge a paladina dell’etica e della morale chiedendo addirittura dimissioni a destra a manca. A noi basta un atto di umiltà a disconoscimento di un comportamento mai avvenuto prima e che mai si ripeterà in futuro'.