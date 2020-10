'Castelfranco, consiglieri Lega cacciati: regolamento rispettato'

'L'adesione a un partito impone di accettare le sue regole e nel caso delle tre cancellazioni dal libro soci il regolamento è stato rispettato alla lettera'. Così la Lega di Modena replica alle critiche dei due consiglieri di Castelfranco, Tomesani e Sardonecacciati ( qui l'articolo ).'Il Regolamento della Lega Salvini Premier, approvato dal Consiglio Federale del 15 maggio 2020, all'articolo 11 'Cancellazione dell’iscrizione del Socio' recita: 'La candidatura del socio in una lista non autorizzata comprovata da documenti ufficiali o l’adesione a gruppi diversi da quelli indicati dalla Lega per Salvini Premier da parte di soci eletti alla carica di Parlamentare, di Europarlamentare e di Consigliere, Presidente di Provincia e Sindaco, comprovata da documenti ufficiali, determina la cancellazione d’ufficio del socio dal Libro Soci. Il provvedimento è applicabile anche ai soci che ricoprono cariche di diritto. I soci sostenitori possono essere cancellati dal Libro Soci con delibera motivata e inappellabile del proprio Consiglio direttivo provinciale o di un Organo di livello superiore' - afferma in Carroccio in una nota -. Il Regolamento è stato distribuito durante le riunioni nelle sezioni, compresa quella di Castelfranco. La sua applicazione è avvenuta nel corso del Consiglio direttivo che si è riunito venerdì 9 ottobre a Reggio Emilia, a cui hanno partecipato i padri fondatori del partito in Emilia, i responsabili amministrativo e del tesseramento e i referenti provinciali. Queste indicazioni rispondono precisamente ai rilievi dei due consiglieri estromessi'.