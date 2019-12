'Castelfranco è nella Bassa? Borgonzoni non conosce l'Emilia'

'Se sbagli i confini della regione in cui vivi può apparire clamoroso, ma una gaffe capita a tutti. Se però recandoti a Castelfranco Emilia aggiungi che sei arrivata nella bassa modenese, allora significa che la regione che vorresti governare proprio non la conosci'. Alla fine anchedecide di rimarcare l'errore della sua avversaria,la quale ieri andando in visita alla collezione d'auto Righini di proprietà della, ha pensato bene di dichiarare di essere stata a Castelfranco, nella Bassa modenese. Uno svarione geografico che fa il paio con quello sui confini emiliano-romagnoli che per la candidata Lega si estenderebbero fino al Trentino . Il post su Facebook dopo diverse ore è stato cancellato, ma ovviamente la gaffe ormai è stata compiuta.