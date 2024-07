Cau Fanano, l’Ausl: ‘Stiamo lavorando allo sviluppo del modello’

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

032.



032 a cui rispondono medici, a cui si associa anche la possibilità di accessi diretti da parte dei cittadini nelle singole realtà’. Così l’Ausl replica alle dichiarazioni del consigliere regionale di Rete Civica Simone Pelloni.



‘Nell’ottica di migliorare la risposta ai bisogni dei cittadini, tenendo conto del generale scenario di carenza di risorse mediche e infermieristiche, in questi mesi si sta lavorando allo sviluppo del modello per meglio intercettare i bisogni della montagna modenese e dei suoi flussi turistici. Una progettazione condotta insieme alla Medicina generale, al Dipartimento di emergenza e urgenza, a tutti gli altri operatori e agli Amministratori. Il modello sarà basato sulla nuova organizzazione delle Aggregazioni Funzionali Territoriali della medicina generale e del ruolo unico e che prevede lo sviluppo di team di prossimità per le aree montane, con un forte utilizzo degli strumenti della telemedicina e una sempre maggiore integrazione con i professionisti ospedalieri, in particolare per la gestione delle cronicità e con le reti clinico-assistenziali provinciali’ - chiude l’Ausl.