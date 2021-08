Concessione Baluardo a società inattiva, il Comune: 'Tutto regolare'

In merito all' affidamento della concessione alla società Cittadella Srl da parte del Comune di Modena del Baluardo della Cittadella, ed ai quesiti da noi posti all'ufficio stampa del Comune riportiamo integralmente la risposta dell'Ente.'Gentilissimi, dispiace che il comunicato stampa non sia stato sufficientemente esauriente rispetto alle vostre esigenze e quindi vi siate sentiti in dovere di un approfondimento, con visura catastale, al quale avete dedicato energie preziose.In ogni caso, la risposta alle vostre richieste specifiche non fa che confermare il quadro riassuntivo già delineato dal comunicato stampa.Ecco comunque le risposte dei tecnici ai due quesiti, risposte che sono state condivise con l'asssessora con delega al Patrimonio Anna Maria Lucà Morandi.Possibilità 'Di affidare ad una società inattiva (risultante tale da visura catastale), inesistente al momento dell'affidamento della concessione stessa, la gestione di tali locali'Risposta: l'Avviso di gara non prevede che la nuova società sia attiva al momento dell'aggiudicazione definitiva, ma che l'effettiva costituzione della società sia conforme a quanto dichiarato in sede di gara, quale presupposto necessario per la concessione dei locali (punto B dell'Avviso di gara), ciò che è avvenuto.Possibilità 'Di affidare ad un soggetto giuridico diverso e altro rispetto a a quello vincitore del bando e già formalmente affidatario della concessione, la concessione stessa'Risposta: in conformità alla lex specialis in sede di gara è stata presentata offerta da parte di n. 2 operatori (Studio's Programmazione spettacoli s.r.l - capogruppo, Modena Park s.r.l.) che hanno dichiarato di impegnarsi congiuntamente a costituire una società tra loro in caso di aggiudicazione (punto B dell'Avviso di gara). Il soggetto giuridico a cui è stata affidata la concessione è correttamente la nuova società Cittadella s.r.l. costituita dai due operatori suddetti'.