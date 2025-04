Congresso Cisl Modena e Reggio: Papaleo confermata al timone

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.





Cisl Emilia Centrale ha fatto la sua scelta. Con un plebiscito (90 voti su 91), la due giorni congressuale ha riconfermato Rosamaria Papaleo alla guida del sindacato di Modena e Reggio Emilia.

'Oggi è il giorno del cuore e col cuore dico che Cisl Emilia Centrale è diventata il sindacato delle idee, delle persone, del futuro. Un futuro che si chiama Europa. Un futuro che si costruisce solo insieme”, ha detto Papaleo, reduce da una relazione interrotta da otto applausi e chiusa da una standing ovation.

La neo segretaria ha immediatamente proposto e ottenuto dal consiglio generale la riconferma nel suo team di Domenico Chiatto e Andrea Sirianni. Oggi Cisl Emilia Centrale dà voce a 99.469 persone, gli under 30 sfiorano il 20%, mentre i lavoratori attivi hanno superato il 52%.

All’ RMH Raffaello di Modena, il congresso ha visto la presenza di 300 persone, oltre 50 interventi, 215 delegati al voto e tante storie da Modena e Reggio Emilia.Tema centrale alla base del nuovo mandato di Papaleo: la sfida dell’intelligenza artificiale e la scelta di campo orgogliosamente europeista.La leader Cisl ha invocato 'una legge regionale, ora. L’IA deve migliorare la vita delle persone, non sostituire la contrattazione né minare i diritti conquistati con anni di lotte. La tecnologia non è neutra: va governata. E per questo lanciamo la sfida di un algoritmo etico, umano, che riunisca il fronte sindacale'.

Intanto Massimo Mezzetti, sindaco di Modena, ha annunciato per il 2025 un nuovo Protocollo d'Intesa su legalità, trasparenza e responsabilità sociale negli appalti. 'È la risposta forte di un'intera città al danno dei subappalti che generano sfruttamento, lavoro irregolare e rendono l'edilizia il fronte caldissimo della salute e sicurezza', il commento di Papaleo.Al congresso anche la Cisl Emilia-Romagna, con Filippo Pieri, Carmela Lavinia e Orietta Ruccolo. 'La Cisl regionale e quella di Modena e Reggio sono in grande forma. Crescono nei numeri e nella forza delle proposte', ha detto Pieri. 'Servirà la stessa determinazione per governare la rivoluzione digitale e dell'AI'.A chiudere i lavori, il segretario nazionale Sauro Rossi: 'Avete liberato un dibattito di altissimo livello, interpretando bene la parola coraggio. La partecipazione è responsabilità sociale, è costruzione di giustizia, è generazione di speranza e lo avete dimostrato con lucidità, consapevoli che dobbiamo avere cura della democrazia e che i cittadini, con la partecipazione, concorrono alla definizione di futuro”.