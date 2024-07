Consiglio comunale di Modena, Carpentieri presidente, Giacobazzi vice

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

le polemiche nel Pd legate alla uscita di scena di Andrea Bosi (che oggi si è chiuso in silenzio stampa). Vicepresidente è stato eletto Piergiulio Giacobazzi di Forza Italia, unico voto contrario per lui quello della consigliere Maria Grazia Modena che ha lamentato il fatto di non essere stata interpellata nella scelta. Astenuto Paolo Ballestrazzi di Azione.La candidatura a presidente di Antonio Carpentieri è stata proposta da Diego Lenzini, Pd, mentre quella di Piergiulio Giacobazzi a vicepresidente è stata presentata da Luca Negrini, di Fratelli d’Italia.

Numeroso il pubblico presente, tra i tanti che hanno voluto partecipare anche gli ex sindaci Barbolini e Pighi, assente invece Muzzarelli.

Le prime parole di Carpentieri da presidente del Consiglio sono state per il predecessore Fabio Poggi che 'lascia in eredità un lavoro ben svolto che chiede di essere proseguito'. Ricordando quindi la sua esperienza di 'uomo di partito', Carpentieri ha parlato del nuovo ruolo super partes, in quanto 'dalla scelta di oggi, nasce per me una responsabilità molto forte: quella di rappresentare e tutelare le istanze e le esigenze di tutte le istituzioni comunali'.

Carpentieri ha dunque messo l’accento sulla 'sacralità' del Consiglio comunale, il cui servizio deve essere indirizzato a concretizzare i bisogni e le istanze dei cittadini. In particolare, Carpentieri ha specificato che 'al di là delle differenti visioni, in Consiglio è chiamato a confrontarsi per il bene di Modena e soprattutto degli ultimi, di chi vive ai margini'.



Nel presentare la candidatura di Antonio Carpentieri, il consigliere Lenzini ha parlato di 'riconosciuta professionalità e serietà, così come il rispetto delle minoranze e delle istituzioni, dimostrando nel suo percorso politico di saper gestire dinamiche politiche nel rispetto della democrazia'.

Il consigliere Negrini ha affermato di apprendere con favore la proposta di Carpentieri “nell’augurio di lavorare sempre nell’interesse dei cittadini”. Ha quindi presentato la candidatura e vicepresidente di Piergiulio Giacobazzi, sottolineandone “l’esperienza nelle istituzioni, il rispetto delle stesse e il grande istinto istituzionale”.

'Giuro di adempiere al mandato nel rispetto pieno della Costituzione Italiana e delle Leggi dello Stato'. Questa la formula con cui il sindaco Massimo Mezzetti ha giurato con la mano sulla Costituzione Italiana e indossando la fascia tricolore, innanzi al Consiglio comunale appena insediatosi.