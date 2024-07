Verdi, M5S, centrodestra, buona parte del Pd: tutti contro Bosi

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

ruolo che vale oltre 5.500 euro lordi al mese . Per proseguire la sua carriera politica l'assessore uscente si è infatti affidato anima e corpo alle sponde nazionali e regionali. Pensava che il supporto di Taruffi, di Vaccari e (in parte) di Baruffi - uomini forti del partito - bastasse a garantirgli una conferma per una poltrona che conta. Invece non è stato così.

A livello locale Andrea Bosi è stato bocciato su tutti i fronti politici. Mentre il Pd modenese ne scartava a maggioranza l'ascesa, ieri è giunto un fuoco incrociato da tre direzioni.

A dire di no alla presidenza Bosi è stato innanzitutto l'asse Verdi-Sinistra. L'ex casa politica di Bosi, con Paolo Trande in testa, non ha dimenticato il suo 'tradimento politico' (ne chiesero anche le dimissioni dalla giunta Muzzarelli) e alla prima occasione ha stroncato la sua nomina puntando sul nome di Antonio Carpentieri. Stesso discorso per i 5 Stelle, a lungo corteggiati da Bosi, ma che evidentemente non hanno creduto alle sue lusinghe. E infine il no che ha fatto più male, quello di Fdi a nome di tutto quel centrodestra che Bosi pensava di aver come 'alleato' implicito.



La partita, a meno di ribaltoni politici dell'ultimo minuto, appare persa: anche qualora il Pd volesse cedere alle pressioni di Taruffi e compagni dovrebbe fare i conti con il no secco di alleati e dell'opposizione e sarebbe quantomeno pericoloso andare al braccio di ferro su un ruolo di garanzia come il presidente del Consiglio comunale.

Carpentieri diventerà dunque presidente e a Bosi non resterà che scegliere se restare in Consiglio comunale o dimettersi per dedicarsi alla sua professione di avvocato. Con un pensiero che - per qualche tempo - continuerà a frullargli in testa. Se solo avesse avuto la forza di candidarsi come promesso, dando coerenza e rendendo palesi le critiche sussurrate al Pd col quale paradossalmente si è candidato per entrare in Consiglio... Perchè a volte il non tentare di superare le colonne d'Ercole è il modo migliore per essere sbranati dai leoni.

Giuseppe Leonelli