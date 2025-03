'Controllo esclusivo di Hera su Aimag: ora i sindaci spieghino'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'Acquisizione da parte di Hera spa del controllo esclusivo di Aimag spa. Con queste parole inequivocabili l’operazione Hera-Aimag è classificata nell’avviso pubblicato sul sito dell’Antitrust, l’Autorità garante della concorrenza e del mercato. Cade così ogni velo, ogni edulcorazione della realtà raccontata dai sindaci dei Comuni coinvolti, in particolare del gruppo ristretto, che a gennaio così descrivevano l’operazione Hera-Aimag e le sue magnifiche sorti e progressive: Abbiamo supervisionato affinché, pur in un contesto di riequilibrio societario e con il passaggio della governance industriale a Hera Spa, venisse mantenuta la maggioranza pubblica e il controllo sull’operato di Aimag, ..un Consiglio di Amministrazione composto al 50% da rappresentanti pubblici, una maggioranza pubblica nel Collegio Sindacale …… un patto di sindacato dei soci pubblici. …… un comitato territoriale di ascolto e definizione delle strategie, rafforzando ulteriormente il coinvolgimento delle amministrazioni locali e delle comunità'. A parlare è Rifondazione Comunista Modena.



'Il documento pubblicato sul sito dell’Antitrust fa finalmente chiarezza su un’operazione che è stata condotta dai sindaci di destra e di centro sinistra in perfetta sintonia per l’occasione, con poca trasparenza. Sia nei confronti della cittadinanza che mai è stata consultata direttamente, o anche solo informata, in merito a questo piano che, se attuato, modificherà radicalmente la natura di Aimag con il rischio fortissimo di compromettere la qualità dei servizi e le tariffe, ora tra le più basse in regione.

Sia nei confronti delle Consigliere e dei Consiglieri comunali che, non solo sono stati costretti a firmare un patto di riservatezza in occasione del primo incontro in cui è stato loro illustrato tale progetto, ma non hanno nemmeno ancora ricevuto la documentazione e i dati necessari (ad esempio il bilancio del 2024) per poter decidere con consapevolezza e autonomia, considerando che l’ultima parola spetta a loro. Riteniamo che i sindaci abbiano il dovere, imposto dal loro ruolo istituzionale, di indire assemblee pubbliche di informazione e consultazione della cittadinanza i cui interessi sono chiamati a tutelare; l’acquisizione da parte di Hera del controllo esclusivo di Aimag impone una spiegazione - chiude Rifondazione -. In vista del passaggio definitivo nei Consigli Comunali dei 21 Comuni soci di Aimag spa, invitiamo i consiglieri ad esprimere un voto a difesa di Aimag pubblica e dei Beni Comuni che gestisce attraverso i servizi di acqua, rifiuti e gas/luce; invitiamo i consiglieri a tutelare un patrimonio pubblico qual è Aimag e con esso i diritti e il portafoglio dei cittadini'.