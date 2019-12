Corti (Lega): ‘Invito i ragazzi del Tassoni a far visita al Senato'

“Mi dispiace che i ragazzi del Tassoni non abbiano accettato la mia proposta di una discussione aperta tra esponenti politici di partiti diversi a Modena, ma capisco la loro preoccupazione circa eventuali strumentalizzazioni. Posso assicurare non è mia intenzione strumentalizzare alcunché'.Così il senatore Legareplica ai ragazzi della redazione del giornalino del liceo Tassoni che oggi su La Pressa hanno ribattutto alle critiche circa l'accostamento tra Salvini, altri leader di partito, e i grandi dittatori del passato, Hitler in primis. Sulla vincenda è intervenuta in mattinata anche la responsabile dei Giovani democratici Giulia Mancuso 'L'articolo uscito sulla rivista liceale l'ho letto attentamente e infatti ho sottolineato le critiche bipartisan presenti, resta a mio avviso che associare figure di dittatori ai leader politici attuali, Salvini in primis, è censurabile - afferma Corti -. Detto questo, lontano dal voler piegare a fini di parte le istituzioni democratiche, avrei piacere di invitare la classe del Liceo a Roma per visitare il Senato come fanno ogni giorno numerose scolaresche che assistono ai lavori parlamentari. Accompagnare gli studenti modenesi a fare questa visita sarebbe per me un grande onore e per loro, forse, sarebbe un modo per avere elementi maggiori per compilare il prossimo articolo del loro giornale che resta, ovviamente, totalmente libero'.