Covid a Pavullo, le minoranze chiedono un Consiglio comunale straordinario

Istituire in tempi urgenti, nel rispetto delle vigenti normative e regolamenti, una commissione consultiva avente oggetto la tutela della salute dei cittadini e la prevenzione verso il diffondersi del Covid-19 a Pavullo.



E' la richiesta contenuta in una mozione depositata, insieme alla richiesta di convocare una seduta straordinaria, dai consiglieri di minoranza in Consiglio Comunale a Pavullo Stefano Iseppi, Stefania Cargioli, Aroldo Corsini, Fabio Catani, Davide Venturelli e Morena Minelli.



Due atti specifici ma collegati dal tema dei contagi e dell'emergenza sanitaria, con i quali i consiglieri rispondono nei fatti anche alle recenti dichiarazioni del sindaco Luciano Biolchini, arrivate dopo giorni in cui da più fronti, fuori e dentro il Consiglio, era stato lamentato il suo silenzio istituzionale e politico di fronte all'escalation dei contagi, che vedeva, e vede, nella situazione di Pavullo, una anomalia negativa, tale non solo nel contesto montano ma anche provinciale.

Una risposta istituzionale, quella del sindaco, che non ha soddisfatto a pieno i consiglieri che chiedevano, in quella risposta, e oggi chiedono nella conseguente proposta di una commissione consiliare specifica e di un Consiglio Comunale straordinario, un maggiore coinvolgimento della cittadinanza, e quindi del suo luogo massimo di rappresentanza, attraverso un'analisi partecipata della situazione. Non solo rispetto ai dati ma sulle dinamiche che sottendono ai dati stessi rispetto alla realtà pavullese e rispetto alle possibili soluzioni che il sindaco, come responsabile della salute pubblica sul territorio comunale, anche con il supporto ed il confronto con il Consiglio comunale, potrebbe assumere.

'Lo scopo del Consiglio comunale straordinario - affermano i consiglieri - è fare il punto in modo specifico sulla situazione dei contagi a Pavullo, sulla tenuta del sistema dei servizi del territorio e su eventuali misure preventive stabilite dall'amministrazione o dell'Ausl. Inoltre, la richiesta di istituire una commissione specifica, risponde ad una duplice finalità: la tutela della salute dei cittadini e la prevenzione al rapido diffondersi dei contagi. Crediamo che possa risultare molto utile - affermano i Consiglieri - la creazione di una squadra specifica che affianchi il sindaco nel dialogo con le istituzioni locali (Azienda sanitaria, CRA, Forze dell'Ordine, Scuole di ogni ordine e grado), nell'analisi dei dati e nell'elaborazione di proposte concrete: in questo momento così delicato e difficile per la nostra comunità serve l'aiuto di tutti, mettendo da parte simpatie e antipatie 'politiche'. Noi siamo pronti a fare la nostra parte, se ce ne sarà data la possibilità'