Degrado a Cittanova, Comune ai cittadini: 'Ricostruzione non corretta'

Dopo quanto pubblicato da La Pressa riguardo la presunta mancata risposta dell'amministrazione comunale ai cittadini del gruppo di vicinato di Cittanova il Comune interviene per 'precisare che la ricostruzione dei firmatari non appare corretta'.

'Lo scorso 2 settembre la coordinatrice ha scritto chiedendo un incontro al sindaco, all'assessore Alessandra Camporota. Alla richiesta dell'amministrazione di precisare meglio i motivi dell'incontro la coordinatrice ha ulteriormente risposto in data 11 settembre con una lettera rivolta a sindaco, assessore Camporota e assessore Ferraresi, evidenziando i punti messi all'attenzione della stampa.

La segreteria dell'assessore Camporota ha risposto informando la coordinatrice che, in occasione dell'incontro generale tra assessora e gruppi di vicinato previsto per il 15 ottobre ci sarebbe stato modo di fornire alcune risposte.

A questo incontro generale la coordinatrice ha partecipato in modalità on line e, ad un certo punto, ha interloquito con un ispettore di Polizia Locale che le ha fornito riscontri sui controlli svolti dalla Polizia Locale nel 2024 attraverso 11 posti di controllo su via Emilia Ovest (e relativi verbali) e sul night club presente in zona specificando che gli ultimi controlli effettuati avevano dato esito negativo. Per quanto riguarda il verde si conferma che in data successiva all'arrivo della lettera è avvenuto lo sfalcio programmato che sarà ripetuto a marzo. Su alcuni argomenti tra quelli elencati dai cittadini, come l'installazione di barriere antirumore per attenuare il disturbo del vicino scalo merci, le telecamere o la pista ciclabile per ora non sono stati forniti riscontriDopo aver letto le notizie di stampa la segreteria dell'assessore Camporota ha provveduto a contattare la coordinatrice per fissare un ulteriore incontro il prossimo 13 marzo'.