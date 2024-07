Disagi alla Cra Gorrieri, l'assessore Maletti incontra il presidente

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'L’assessore ha avuto dal presidente di Domus ampie rassicurazioni sul fatto che le difficoltà iniziali, incontrate nei primi giorni dopo il trasloco, soprattutto nella gestione degli impianti, sono state superate, come in effetti pare anche da questa prima visita. E d’altra parte gli impianti sono stati collaudati e certificati: tali procedure sono infatti indispensabili per la richiesta di agibilità dell’edificio e l’ottenimento dell’Autorizzazione al funzionamento, così come le dimensioni di stanze e servizi rispondono a precise normative in materia' - si legge in una nota del Comune.

'Come amministrazione comunale abbiamo a cuore il benessere dei nostri anziani e dei loro familiari – afferma la Maletti - al tempo stesso ci teniamo che il personale sia messo nelle condizioni di svolgere al meglio il lavoro di cura riconoscendone il valore. E la nuova struttura, non lo si dimentichi, è stata realizzata proprio per offrire a ospiti e operatori una casa più accogliente e funzionale, sostituendo quella vetusta e non più idonea di via Luosi. Nelle prossime settimane continuerà l’attento e scrupoloso monitoraggio dell’amministrazione comunale sull’andamento della struttura in questa delicata prima fase di funzionamento e avremo modo di incontrare ospiti e operatori'.