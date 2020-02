Ecco la giunta Bonaccini, a Donini l'assessorato chiave alla Sanità

Elly Schlein alla vicepresidenza e al Clima, Vincenzo Colla al Lavoro e Mauro Felicori alla vicepresidenza e al Clima,al Lavoro e

Dialla Cultura vi era già l'ufficialità, confermati i nomi già ampiamente previsti del segretario regionale Pdal Bilancio, dial Turismo e dicome sottosegretario alla presidenza. Le novità vere invece sonodi cui era nota la conferma, ma che passa dai Trasporti all'assessorato chiave alla Sanità, la parmensecon delega alla Montagna (al suo posto in Assemblea regionale entra Matteo Daffadà vicesindaco di Borgotaro),di Reggio Emilia alla Agricoltura,, assessora ai Trasporti a Bologna, all'Ambiente edocente universitaria e prorettrice alla Scuola. La rimineseè la nuova presidente del Consiglio regionale.Eccola la nuova giunta regionale, età media sotto i 50 anni, guidata da. L'ha appena presentata a Bologna il governatore stesso.L'esclusione della modenesedalla giunta Bonaccini (resterà solo consigliere) chiude dunque la strada all'ingresso in consiglio del modenese, primo dei non eletti Pd, mentre sfuma l'ipotesi di un premio in giunta per la 5 Stelleed anche la promzione di, direttore generale azienda Ausl Bologna, per la quale si era ipotizzato nei giorni scorsi l'assessorato alla Sanità.La prima assemblea legislativa sarà il 28 febbraio.