Elezioni, Letta occhi di tigre: 'Sono pronto a fare il front-runner'

'Se serve, assumo il ruolo di front-runner della nostra campagna elettorale'. Lo ha detto il segretario del Pd, Enrico Letta, oggi nella relazione alla direzione nazionale del partito dando dimostrazione dei suoi 'occhi di tigre' come ha più volte ripetuto nei giorni scorsi 'A destra sono uniti solo per il potere, se vincessero le elezioni durerebbero un mese - ha continuato Letta -. Vedrete Salvini pieno di Madonne, io quell'immagine dell'altro giorno... e Berlusconi con le foto del 2002-2004 e 2006. Vedrete la Meloni con le parole della peggiore destra sovranista, quella che ha perso in America e che ha perso in Francia e quella che se siamo bravi e ce la giochiamo senza paura, fino alla fine, con la fame di vincere e di ribaltare tutti i pronostici perderà anche in Italia, perché vinceremo noi'.