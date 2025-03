Ex Alcatraz, Pulitanò: 'Modena Life conferma che Muzzarelli ha mentito'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Alle dichiarazioni di Marinelli di Modena life (qui l'intervento) sul tema del recupero dell'ex Alcatraz, replica il consigliere regionale e presidente provinciale di Fdi Ferdinando Pulitanò.

'È con grande piacere che leggiamo le dichiarazioni di Marinelli, amministratore di Modena Life, che ci danno ragione su tutta la linea - ha esordito Pulitanò - Come già denunciato da noi più volte, non esiste nessun progetto esecutivo; niente di male in teoria, se non fosse che l’ex sindaco Muzzarelli ha cercato di accattivarsi approvazione mentendo spudoratamente. Ci piacerebbe anche sapere cosa rappresentino gli sfavillanti rendering che da mesi ci vengono propinati e a cosa dovrebbero servire'.

'Non ci inventiamo niente quando citiamo testualmente le parole dell’ex primo cittadino nel post apparso a novembre 2024 in cui diceva ‘anticipo che a gennaio inizieranno i lavori’ - ha proseguito il consigliere regionale - Dal momento che oggi Marinelli parla di tempi lunghi e di lavori che partiranno solo dopo una consultazione popolare, ci chiediamo come mai Muzzarelli si sia inventato un inizio certo dei lavori per gennaio 2025. O forse adesso ci dirà che intendeva gennaio 2026?''Ma Muzzarelli non è nuovo a questo tipo di strategia fatta di menzogne. Infatti anche nel marzo del 2024, in piena campagna elettorale per le amministrative, aveva dichiarato che il Direzionale Manfredini era stato venduto, ma la compravendita è stata stipulata, come abbiamo già portato alla luce, solo a dicembre, pochi giorni dopo la nostra denuncia. Chiudiamo facendo notare che non abbiamo comunque ottenuto risposte vere alle domande legittimamente poste da noi pochi giorni fa. Ai posteri…', ha concluso Pulitanò.