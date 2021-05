Fdi attacca: 'Nuovo bando Sant'Agostino? Rischio altro caso-Sigonio'

'È normale che un'amministrazione pubblica, insieme a una Fondazione il cui presidente è stato scelto dal sindaco, possa fare e disfare i bandi a proprio piacimento?'. Lo chiede in Regione Emilia-Romagna Fratelli d'Italia, con il consigliere Marco Lisei, in un'interrogazione alla giunta in cui si sollecitano 'riscontri sull'ennesima puntata della vicenda del polo culturale Sant'Agostino' a Modena, che passa per la riqualificazione degli spazi dell'ex ospedale posto nel centro storico della città della Ghirlandina. Il capogruppo di Fdi, nel ripercorrere le tappe di una vicenda che risale ormai a 14 anni fa, ricorda che 'nel 2014 fu aggiudicato un appalto per il restauro della struttura per 38,7 milioni di euro di spesa complessiva' e che, 'in seguito a continue variazioni progettuali, il progetto è passato a 25,6 milioni complessivi per poi essere annullato'. Ora, informa ancora Lisei, 'la Fondazione di Modena ha indetto una nuova procedura ( qui l'articolo ), con scadenza il prossimo 9 luglio, e si baserà sull'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo'. In tutto questo, il capogruppo Fdi chiede anche se 'i 45 giorni previsti per la procedura si possano considerare sufficienti, per garantire una vera partecipazione alle aziende interessate', mentre in via più generale Lisei esprime 'l'auspicio nei confronti della Regione affinché si interfacci con il Comune di Modena per evitare casi come quelli del nuovo 'Sigonio', i cui lavori hanno subito due anni di stop a causa delle difficoltà del costruttore, portando poi il Comune a sciogliere il contratto'.