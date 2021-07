Forza Italia come Bonaccini: 'Vaccino obbligatorio per gli insegnanti'

“Presenteremo un disegno di legge in Senato per l’obbligatorietà del vaccino per gli insegnanti, come abbiamo fatto per il personale sanitario, perché si tratta di una categoria di un servizio essenziale, che è la scuola”. Lo annuncia Anna Maria Bernini, presidente dei senatori di Forza Italia, nel corso di una conferenza stampa. La mossa di Forza Italia sembra destinata ad aprire una nuova frattura nel centrodestra, con Salvini e Meloni che, a più riprese, hanno ribadito la loro contrarietà ad ogni forma di obbligo vaccinale. Del resto la medesima proposta di obbligo vaccinale per gli insegnanti era arrivata dal governatore Pd Stefano Bonaccini ieri Ieri, infatti, il leader della Lega Matteo Salvini aveva detto: “L’84% degli insegnanti ha già fatto la prima dose di vaccino, il 75% ha già completato il ciclo, entro settembre si stima di arrivare oltre il 90% di copertura (volontaria) fra gli insegnanti. Che senso ha parlare di obblighi o licenziamenti a scuola?“.