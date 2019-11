Fratelli d'Italia, Facci se ne va ufficialmente: Callori capogruppo

Fabio Callori, piacentino, 55 anni, è il nuovo capogruppo di Fratelli d'Italia in Regione Emilia-Romagna. Subentra all'ex capogruppo Michele Facci, dimessosi ed entrato nel Gruppo Misto in aperta polemica col partito (aveva definito 'grave vulnus' il modo in cui si andava definendo la composizione delle liste per le regionali).

“È per me un grande onore ma anche una grande responsabilità perché ci avviamo alla fase finale della consiliatura. Abbiamo l’obbligo di guardare avanti, pensare al futuro della nostra regione. Mi auguro – afferma Callori – che a partire dalla mia nomina tutto il Partito Fratelli d’Italia imbocchi con sempre maggiore convinzione la strada del rinnovamento e del cambiamento rispetto a chi ha da sempre governato questa Regione, a mio parere fattori, che alla luce del quadro politico nazionale sul nostro territorio non sono più rinviabili. In Emilia-Romagna c’è una destra combattiva e desiderosa di andare al potere convinta di sconfiggere questa stantia sinistra'.