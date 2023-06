Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













A replicare alla intervista rilasciata oggi da Bonaccini a La Stampa è il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri.'Bonaccini voleva la poltrona e la rivendicava con forza a tutto il suo partito, come se la ricostruzione fosse un affare da affidare a una spartizione politica. Il governo, invece, ha fatto una scelta, quella sì, all'insegna dello spirito istituzionale e del rispetto dell'efficienza. Individuando il generale Figliuolo, già protagonista di stagioni gloriose recenti dopo i fallimenti delle scelte dei grillini e del Pd, in materia di Covid - afferma Gasparri -.Bonaccini insomma voleva che fosse il suo partito a dettare le regole per la ricostruzione. Il governo Meloni invece ho fatto una proposta tecnico istituzionale scegliendo una persona come Figliuolo che vale almeno cinque, seimila Bonaccini. Il presidente della regione Emilia-Romagna è certamente amareggiato per essere stato sconfitto nel suo congresso da una persona di scarso valore, come la Schlein che sta conducendo il Pd al disastro. Ma non deve scaricare sugli altri questa sua frustrazione. Resti con le maniche rimboccate e aiuti il generale Figliuolo, dal quale avrà molto da imparare. E rispetti anche le decisioni istituzionali del governo che non si è piegato ai ricatti o alle imposizioni partitiche di nessuno'.