Giovanardi perde l'auto e ne denuncia il furto, Bonaccini: 'Maleducazione attaccare le autorità'

'Che l’ex ministro Giovanardi dimentichi dove abbia parcheggiato l’auto e, non ritrovandola, ne denunci il furto ai carabinieri può essere catalogato alla voce “vuoto di memoria”. Ma che dopo aver costretto le autorità competenti a cercarla (l’auto era dove Giovanardi l’aveva parcheggiata, ma non potevano saperlo) nei dintorni del paese dove si era recato a pranzo con amici, una volta che gliel’hanno ritrovata e consegnata si lamenti che abbiano impiegato più di 24 ore, sta alla voce “arroganza e maleducazione”. Ma con Giovanardi ci siamo da sempre abituati'. Ad attaccare frontalmente l'ex ministro è il parlamentare europeo Pd Stefano Bonaccini. 'Giovanardi aveva ovviamente accusato il comune nel quale si era recato come insicuro. Per un furto in realtà mai avvenuto' - chiosa Bonaccini.

Nella foto Bonaccini con Giovanardi ritratto durante il pranzo a Villa Cialdini a Castelvetro di Modena, con il presidente della Provincia di Mantova Carlo Bottani e alcuni imprenditori. Al termine del pranzo l'ex ministro ha denunciato il furto mai avvenuto della sua Audi A6