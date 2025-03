'Giovani e sicurezza, dalla giunta ancora un nulla di fatto'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'Dopo il tracollo dell’amministrazione comunale nell’incontro di andata al Polo Leonardo con 500 genitori infuriati per i rischi all’incolumità dei loro figli quando escono di casa messa in pericolo da bande giovanili sempre più diffuse e padrone dei territori, la partita di ritorno svolta ieri nello stadio di casa, la sede del Consiglio Comunale, ha visto la squadra di casa meglio organizzata, ma il punteggio non è andato oltre il nulla di fatto, in quanto gli interventi messi in campo nel frattempo (vedi l’aumento del numero dei presidi presso l’Autostazione) non hanno attenuato il fenomeno.

Speriamo nell’efficacia delle nuove promesse, come l’apertura della Tenda, l’aumento dei presidi interforze nelle aree critiche e di school tutor che svolgeranno attività di prevenzione e mediazione dei conflitti, che però temiamo possano avere l’effetto di un cerotto su una gamba di legno'. A parlare è il capogruppo della civica Modena x Modena, Maria Grazia Modena.'Sbagliato concettualmente provare a ridurre il disagio agendo sui comportamenti delle vittime innocenti, chi si deve colpire sono i violenti, i delinquenti, perseguendoli e punendoli a dovere, rimarginando così una piaga sociale che incide sul benessere di tutti. Lo si è constatato nel contrasto alle violenze in generale sulle donne, sugli operatori sanitari, sui cittadini, che non sono diminuiti, anzi, insegnando alle vittime ad essere meno appariscenti e/o difendersi personalmente (boxe e arti marziali), ma lasciando crescere e imputridire la piaga - continua la Modena -.

Purtroppo, ci viene ancora raccontato un mondo ben lontano dalla realtà che quotidianamente ci tocca, che è peggiore, cattiva, violenta, sfuggita di mano e non più controllabile da parte di nessuno. Cari modenesi, sono passati otto mesi dalle elezioni del sindaco Mezzetti, ma nel settore sicurezza niente è cambiato rispetto ai suoi predecessori. Questa è la triste realtà con cui ci troviamo a fare i conti. Di fronte a questo grave flagello in crescita, anche in forme sempre più nuove, le autorità competenti si dimostrano timide e incapaci. Certamente non è con le promesse di aumentare i “rifugi” sicuri nei quali i giovani e anziani potranno sostare sereni durante i loro tragitti cittadini e di sguinzagliare nelle zone rosse i mediatori di conflitti alla ricerca di conflitti da mediare, che ci tranquillizzano. Ci vogliono azioni forti e decise, altrimenti ci resta, ahnoi, la sola certezza che la violenza aumenterà e la qualità della vita continuerà a peggiorare'.