Giovani Pd: 'La Lega non usi la scuola a scopo mediatico'

Il responsabile Scuola e Università nella Segreteria provinciale dei Giovani democratici modenesi Riccardo Martino (nella foto) risponde alla Lega Giovani sui recenti episodi avvenuti in diverse scuole modenesi (Venturi, Muratori e Selmi).

'Altro giro altra corsa. La destra modenese, questa volta tramite le parole del coordinatore della Lega Giovani di Modena, cerca ancora di dipingere la nostra Regione come soggiogata da una sorta di feroce dittatura rossa - afferma Riccardo Martino replicando ad Alex Pedrazzi -. Anche in questa occasione scelgono la scuola come strumento della loro propaganda fatta a suon di notizie false e lacrime di coccodrillo. Sinceramente troviamo abbastanza ridicole queste accuse da parte di chi, solo qualche settimana fa, esprimeva soddisfazione per la 'liberazione della Consulta provinciale' dalla “terribile” influenza della sinistra. Dalla polemica sul professore accusato di festeggiare la vittoria del centrosinistra in classe (quando stava semplicemente festeggiando con i suoi studenti l'imminente pensione), al progetto di sensibilizzazione sul tema immigrazione che diventa qualcosa 'di parte' come se l’accoglienza non fosse prevista dalle nostre leggi; per finire al video sui cambiamenti climatici, finanziato dalla Regione Emilia-Romagna, in cui il presidente Bonaccini parla in rappresentanza dell'istituzione che presiede, non in quanto membro di una parte politica. 'Fuori la politica dalle scuole' significa anche che gli studenti e le studentesse non possono essere utilizzati per le smanie mediatiche della Lega, che ha già ampiamente dimostrato di avere scarso interesse per la scuola se non quando può ricavarne una qualche forma di visibilità”.