'Così la sinistra usa scuola per fare politica e influenzare ragazzi'

'In questi ultimi mesi non è la prima volta che veniamo informati di situazioni al quanto discutibili all’interno degli istituti modenesi, il primo caso l’abbiamo avuto a dicembre quando una classe dell’istituto Selmi era stata portata in visita al laboratorio sensoriale per la simulazione di un naufragio, con tanto di acqua addosso, ovviamente non dando peso al problema reale: il traffico illegale di esseri umani per mezzo delle Ong. In questi giorni gli ultimi due casi, prima all’interno dell’ istituto Muratori dove un professore aveva brindato insieme a i suoi studenti la vittoria di Stefano Bonaccini e successivamente al Venturi , dove durante un’iniziativa scolastica è stato proiettato un documentario sui cambiamenti climatici con protagonista sempre il neo eletto presidente, che elogiava il sistema Emilia Romagna illustrando dei patti e delle iniziative in tema di clima, ambiente e trasporti'. A parlare è'Più volte si è provato ad organizzare degli incontri per parlare con gli studenti e siamo sempre stati allontanati con la scusa che la politica non doveva intromettersi all’interno degli istituti, a mio avviso la risposta dimostra l’ipocrisia della sinistra italiana e modenese. La verità è che queste diverse organizzazioni politiche vogliono continuare ad avere il controllo degli istituti modenesi pretendendo un dibattito unico ed esclusivo, senza pluralismo, per fare ciò impedisce a chiunque la pensi diversamente di avere dei rapporti con le scuole - continua Pedrazzi -. Visto che la sinistra è così ben radicata all’interno delle scuole perché agli studenti non vengono mostrati anche gli ultimi dati riguardanti l’inquinamento della nostra regione visto che a dicembre sono stati registrati livelli di polveri sottili Pm10 superiori al valore limite di 50 microgrammi al metro cubo, con picchi di 77 microgrammi a Modena e Rimini. Valori superiori a 70 microgrammi sono stati rilevati dalle centraline Arpae anche nel Parmense, nel Reggiano, a Ferrara e Ravenna'.