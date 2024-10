Giunta De Pascale, derby Muzzarelli-Baruffi per un posto da assessore

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

come anticipato da La Pressa ) che separa, stando ai sondaggi, il centrosinistra di De Pascale dal centrodestra della Ugolini, il Pd in vista delle elezioni regionali in Emilia Romagna sta già guardando al dopo-voto e alla composizione della giunta De Pascale. Pilastro e certezza incrollabile è la presenza come vicepresidente di Vincenzo Colla, il quale ha rinunciato a primarie fratricide con De Pascale, proprio in virtù di tale accordo.Sul fronte modenese, invece, la partita per un posto da assessore si gioca tutta nel derby tra il sottosegretario uscente Davide Baruffi e l'ex sindaco di Modena Giancarlo Muzzarelli. Baruffi, fedelissimo di Bonaccini, avrebbe già in mano l'accordo per l'ingresso nella squadra di governo di viale Aldo Moro dalla porta principale, ma il risultato che farà Muzzarelli in termini di preferenze potrebbe scombinare i piani dell'ex sindaco di Soliera.

Baruffi ha evitato accuratamente di cimentarsi alla prova del voto e questo potrebbe penalizzarlo in termini di 'prestigio' agli occhi di De Pascale, soprattutto se Muzzarelli dovesse, come è probabile, fare un boom di preferenze bissando il candidato di punta dell'establishment Pd, Luca Sabattini.

E' vero che Bonaccini farà di tutto per imporre il proprio uomo in giunta, ma De Pascale potrebbe sfruttare l'occasione proprio per dimostrare autonomia rispetto al vecchio presidente, fuggito anticipatamente da Bologna per una poltrona a Bruxelles. Un uomo che ancora tutti chiamano 'pres' e che si permette di togliere la scena al candidato De Pascale nel dibattito con la Ugolini, quasi commissariandolo (come dimostra il famoso e surreale 'veditela, con me codarda' di Bonaccini).

E quale migliore occasione potrebbe immaginare De Pascale, rispetto al 'punire' l'ex sottosegretario della giunta uscente e premiare, magari con il mega-assessorato alla sanità, il rivale storico di Bonaccini, cioè Muzzarelli stesso?



L'alternativa, in perfetto stile cattocomunista (per rispolverare un termine antico), sarebbe l'ingresso di due modenesi in giunta. Ipotesi non impossibile, ma complicata considerando proprio il decennio di guida Bonaccini. Modena, si afferma nelle stanze Pd, ha già avuto tanto, due assessorati sono impensabili, ora tocca alla Romagna: in fondo il manuale Cencelli ha anche una appendice geografica...

