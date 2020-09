Muzzarelli: 'Ha ragione la Ferragni: aggressione a Willy frutto destra fascista'

'Ha ragione la Ferragni: aggressione a Willy è frutto della cultura di destra e io aggiungo fascista'. Così il sindaco di Modenadal palco della Festa Nazionale dell'Unità a Modena. Il sindaco è intervenuto dopo Fava, Calvano e Bonaccini che hanno insistito sulla scadenza referendaria e sulle prossime amministrative.Ricordiamo che, commentando su Instagram l’omicidio di Willy Monteiro,aveva usato un post per associare il fatto alla 'cultura fascista'. Muzzarelli sottoscrive, come del resto aveva già fatto il segretario nazionale Zingaretti.

