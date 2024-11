Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

L’evento nato da una idea di Alessio Bardelli e Valentina Reggiani e organizzato dalla Lambruscheria di Calle di Luca 16 con il LambroStaff, continua ad avere convenzioni con Hotel e B&B locali per permettere ai tanti turisti di pernottare, e visitare al meglio la città, con alcune strutture che applicheranno lo sconto del 10% ai turisti che pernotteranno per la Lambruscolonga.Una serata da campagna elettorale per la politica con brindisi e abbracci anche tra esponenti di giunta e opposizione. Nella foto sopra un bel brindisi da campo larghissimo, con tanto di sorrisi, tra il capogruppo di Fdi Luca Negrini, impegnato pancia a terra in campagna elettorale per il duo Arletti-Pulitanò , e il vicesindaco di Modena Francesca Maletti che si spende senza sosta a sostegno di Giancarlo Muzzarelli e Ludovica Ferrari.