'Scherzi a parte, il campo ultra largo che ha portato il Sindaco Mezzetti alla vittoria aveva già nella sua genesi il proprio limite, cioè quello che non avrebbe potuto accontentare tutti: quello che stupisce di più della nuova giunta non sono gli assessori nominati, a cui vanno i migliori auguri di buon lavoro, ma le assenze: lasciare fuori dalla giunta ad esempio Modena Civica sottolinea lo spostamento più a sinistra della squadra di governo, a discapito di un gruppo civico che ha portato un netto contributo in termini di votiOltre alle anomalie dell'assessore in quota 5stelle, pescato ai confini della provincia in sfregio ad un movimento politico che a Modena città ha sempre lavorato tanto, ed a quella del Prefetto ancora in carica, perdere già un pezzo della maggioranza ancora prima dell'insediamento del consiglio, come accaduto con l'uscita dalla maggioranza di Modena Civica, non è certo un bel segnale. Così come non lo è una giunta che parte senza l'assessore a cui Mezzetti ha concentrato deleghe cruciali come sicurezza e welfare'