Il lunedì nero di Maranello: anche il sindaco positivo, e la città si blocca

Sono centinaia i messaggi di solidarietà postati sulla pagina facebook del sindaco di Maranello Luigi Zironi. La stessa pagina in cui lui stesso, ieri, aveva scritto di essere risultato positivo al tampone sul coronavirus. Un fulmine a ciel sereno arrivato in un lunedì comunque già da ricordare in negativo. Per la registrazione di un altro decesso causato dal virus. Notizia alla quale si è aggiunta, appunto, quella del contagio del sindaco, della conseguente messa in quarantena dei dirigenti, dei componenti della giunta e della decisione di chiudere parchi e giardini pubblici, per evitare assembramenti.'Ad ogni modo la macchina comunale non si ferma - afferma il sindaco - resta l’appello a non recarsi direttamente negli uffici comunali e a contattarci per e-mail o per telefono''Siamo stati previdenti - ha concluso Zironi - abbiamo seguito scrupolosamente le indicazioni del Governo e abbiamo attivato lo smart-working per non lasciare nulla al caso e continuare a lavorare da casa al meglio delle nostre possibilità. Potete contare su di noi così come avete fatto finora'Nella foto, il sindaco di Maranello Luigi Zironi