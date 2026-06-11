Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

'Il vero obiettivo del 'pranzo di lavoro' fra Righi, Goldoni e Budri? Portare Aimag dentro Hera'

'Il vero obiettivo del 'pranzo di lavoro' fra Righi, Goldoni e Budri? Portare Aimag dentro Hera'

'La Ruggiero, che avrebbe dovuto spiegare perché stavano trascinando Aimag verso un accordo di estinzione in Hera, ha fatto una imbarazzante autocelebrazione'

3 minuti di lettura
'Forse il 'pranzo di lavoro' fra Righi, Goldoni e Budri aveva questo argomento: portare Aimag dentro Hera, con altre vie, meglio farlo con persona non sospetta piuttosto che con una presidente che già ci ha provato'. Così il consigliere comunale di Mirandola Giorgio Siena, interviene sul pranzo 'carbonaro' a Concordia tra i sindaci di Mirandola, Carpi e San Felice del quale ha dato conto La Pressa.
'Conclusa la fase Consiliare di approvazione del patto di sindacato, si apre ora quella delle nomine del presidente e del Cda, nonché dei primi orientamenti e programmi futuri. In questi giorni abbiamo sentito diverse voci. Quella del sindaco di Cavezzo, Stefano Venturini, che si è dichiarato contrario alla riconferma della Ruggiero come presidente. Siamo d’accordo con lui, lo abbiamo chiesto con una mozione a Mirandola (portava anche la firma del PD, ma in Consiglio è stata considerata “irricevibile” da gruppo di Fdi). Nei giorni scorsi la presidente Ruggiero, che avrebbe dovuto spiegare perché stavano trascinando Aimag verso un accordo di estinzione in Hera, invece ci propone una imbarazzante autocelebrazione a sostegno della sua rinomina con una intervista: fra finte amnesie e stucchevoli vanterie - afferma Siena -.
Spazio ADV dedicata a Società Dolce: fare insieme
Sicuramente confida nel patto di sindacato che assegna la nomina del presidente al comune di Carpi, quindi anche senza il consenso degli altri comuni, qualora si ponessero in atteggiamento “pilatesco” verso una scelta invece fondamentale. Vedremo, sarebbe il peggior inizio. Ma forse il “pranzo di lavoro” fra Righi, Goldoni e Budri aveva anche questo argomento: portare Aimag dentro Hera, con altre vie, meglio farlo con persona non sospetta piuttosto che con una presidente che già ci ha provato?'

 

'Diversa è la posizione del direttore generale Valentini che ha un contratto, al termine del quale si potranno valutare i risultati ottenuti ed è più che probabile che la sua esperienza e competenza possono aver contribuito a migliori risultati. Mentre i servizi ambientali e raccolta rifiuti sono consolidati con un livello alto di differenziazione che soddisfa pienamente, la vendita del gas si colloca in un ambito, l’unico per ora, affidato alla concorrenza ma nel quale Sinergas rispetto ai colossi nazionali ha il grosso vantaggio di una rete capillare di contatto con gli utenti, anche grazie al tanto criticato acquisto di Soenergy. In realtà la nota più interessante viene dall’ingegner Vito Belladonna, direttore di Atersir, che a proposito dell’idrico, mentre da un lato riconosce che l’ambito provinciale è una scelta della Regione
quindi imprescindibile, dall’altra invita a non trascurare la realtà di alcune multiutility (Aimag e Sorgea per esempio, insieme) che sarebbero in grado di servire il loro territorio anche con gli investimenti che si concentrano e non disperdono in imprese nazionali come accade con le grandi multiutility. Anche per questo i tempi per la gara dell’idrico non possono essere brevi. Da ultimo a favorire l’intesa e la continuità compare l’invitante possibilità di distribuire ai comuni sette milioni di dividendi per il loro bilanci: in realtà sarebbe assai più corretto e saggio il loro utilizzo in investimenti nella mutiutility e anche nel contenimento delle tariffe per i cittadini'.
Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Spazio ADV dedicata a Udicon

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Atti osceni al PS di Carpi alla presenza di un minore: denunciato 31enne Bengalese

Atti osceni al PS di Carpi alla presenza di un minore: denunciato 31enne Bengalese

Carpi non può permettersi di perdere la Radioterapia oncologica

Carpi non può permettersi di perdere la Radioterapia oncologica

Intitolato a Luciano Pavarotti il Conservatorio di Modena e Carpi

Intitolato a Luciano Pavarotti il Conservatorio di Modena e Carpi

'Aimag, il Cda uscente ha fatto il miracolo...'

'Aimag, il Cda uscente ha fatto il miracolo...'

Aimag, in osteria a Concordia summit tra sindaci: Righi messo alle strette dal centrodestra di Budri e Goldoni

Aimag, in osteria a Concordia summit tra sindaci: Righi messo alle strette dal centrodestra di Budri e Goldoni

Carpi, iniziati i lavori per costruire il nuovo gattile dell’Unione a Fossoli

Carpi, iniziati i lavori per costruire il nuovo gattile dell’Unione a Fossoli

Spazio ADV dedicata a Visione Necessarie
Articoli più Letti Voto a Vignola, nella chat Pd la Muratori è già arresa: 'Siamo stati bocciati, col ballottaggio non si recupera così tanto'

Voto a Vignola, nella chat Pd la Muratori è già arresa: 'Siamo stati bocciati, col ballottaggio non si recupera così tanto'

Il 'sacrificio' di Massimo

Il 'sacrificio' di Massimo

Futuro Nazionale: in provincia di Modena, a due mesi dalla nascita 300 tesserati

Futuro Nazionale: in provincia di Modena, a due mesi dalla nascita 300 tesserati

Nomadi: dal Comune 80.000 euro in più per includere Sinti e Rom

Nomadi: dal Comune 80.000 euro in più per includere Sinti e Rom

Articoli Recenti Festa dell’Unità Città di Modena al Parco Amendola: domani si parte

Festa dell’Unità Città di Modena al Parco Amendola: domani si parte

'Risse e insicurezza a Torrenova: solo episodi, nessun fatto grave'

'Risse e insicurezza a Torrenova: solo episodi, nessun fatto grave'

Elezioni Vignola, M5S all'1,6%, Bonora ringrazia gli elettori: 'Il risultato non ci ferma'

Elezioni Vignola, M5S all'1,6%, Bonora ringrazia gli elettori: 'Il risultato non ci ferma'

Modena, Avs: 'Solidarietà al sindaco Mezzetti e difesa della autonomia della scuola pubblica'

Modena, Avs: 'Solidarietà al sindaco Mezzetti e difesa della autonomia della scuola pubblica'