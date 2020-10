'Inchiesta Bibbiano, Ministero Giustizia parte civile? Sarebbe bene'

“La notizia che il ministero della Giustizia sta valutando di costituirsi parte civile nel processo, ormai imminente, scaturito dall'inchiesta 'Angeli e Demoni' sulle presunte irregolarita' negli affidi di minori in provincia di Reggio Emilia è un segnale importante ed auspicato da tante parti”. Così Stefano Bargi, consigliere regionale della Lega, che riaccende i riflettori sui fatti di Bibbiano, nel reggiano. Il 30 ottobre è fissata nel Tribunale della città del Tricolore l'udienza preliminare per decidere sulle richieste di rinvio a giudizio formulate dalla Procura reggiana per 24 persone, tra cui l'ex responsabile dei servizi sociali della val d'Enza Federica Anghinolfi, lo psicoterapeuta Claudio Foti e il sindaco Pd di Bibbiano Andrea Carletti.



“Sarà una giornata importante per dare una risposta alle famiglie di quanti, in questi mesi, hanno avuto il coraggio di esporsi denunciando procedure incomprensibili fatte sulla pelle dei bambini e dei loro genitori legittimi” ha aggiunto Bargi. Agli indagati vengono contestati, a vario titolo, i reati di falso, estorsione, truffa, abuso d'ufficio, peculato, favoreggiamento, falsità in perizia, violenza privata, maltrattamenti, lesioni personali, minaccia, frode processuale e false dichiarazioni agli organi inquirenti.