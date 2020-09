'La scuola apre domani, ma nessuno è pronto. E il Barozzi lo dimostra'

'Ad un giorno dalla ripresa degli istituti superiori il ministero Azzolina e la provincia di Modena brancolano ancora nel buio'. A parlare èresponsabile regionale Settore Scuola per Forza Italia Giovani.'Spazi inadeguati per il mantenimento delle distanze nella maggior parte degli istituti: gli investimenti sbagliati da parte del Ministero rischiano di pesare sulla riapertura. Invece risolvere il dramma dell’edilizia scolastica il Governo ha comprato gli inutili banchi a rotelle, vigileremo sul loro arrivo e sulla condizione del trasporto pubblico che è ancora un'incognita. Se la preoccupazione per la diffusione dell’epidemia e le condizioni precarie degli edifici non bastassero è stato segnalato che manca un insegnante su cinque - aggiunge Bernagozzi -. La scuola che doveva essere una priorità invece sarà il simbolo del fallimento dei due partiti al governo, e dell’amministrazione locale. Il simbolo della cattiva amministrazione è come è stata gestita la situazione del Barozzi. Domani sarò tra gli studenti ( qui l'articolo della protesta annunciata ). La mancanza di spazi è stata evidentemente gestita in maniera errata, il Barozzi infatti era già stato costretto a trasferire gli studenti in una succursale scomoda e improvvisata. La questione non è quale delle due scuole merita di più gli spazi, ma che venga data ad entrambe pari dignità, per questo saremo lì ad ascoltarli'.