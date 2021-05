Lega, FDI, FI: 'Verifica del voto a Vignola, vittoria dei cittadini'

'Questa è già una grande vittoria. Abbiamo sempre creduto in questa battaglia e, ora che il Consiglio di Stato ha ribaltato il verdetto del TAR di Bologna, siamo fiduciosi che si arriverà finalmente a fugare ogni dubbio sulla legittimità dell’esito del voto'. Questa la reazione di Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia al pronunciamento dei giudici amministrativi.'La Lega e tutto il centrodestra hanno preso questo impegno prima di tutto per i vignolesi e lo ha condotto fino a questo storico esito grazie alla determinazione del gruppo e in particolare di Lucilla Semeraro e Tullio Ori - rimarca-. Ai nostri avversari politici diciamo che la risolutezza e la perseveranza che la Lega ha posto in questa causa ci ha condotto a quella che può essere essere a giusta ragione citato come un importante esercizio di democrazia. Quello che ci attende ora è un percorso che ci condurrà a stabilire con certezza chi abbia vinto le elezioni, cancellando ogni zona d'ombra'.'Si tratta di un primo risultato importante che permetterà di chiarire se ci sono stati problemi nella gestione degli elettori in quarantena causa covid e se ci sono state schede contestate e dubbie da riassegnare - afferma-. Con fiducia guardiamo all'esito delle operazioni di riconteggio, forti delle numerose segnalazioni che i nostri rappresentanti di lista hanno raccolto'.Soddisfatto anche. 'I giudici amministrativi hanno ravvisato la necessità di verificare la regolarità e la correttezza delle operazioni elettorali, situazione da sempre invocata e chiesta da fratelli di Italia. Siamo fiduciosi nell’operato della magistratura amministrativa e auspichiamo che il prima possibile si faccia doverosa chiarezza per il bene di Vignola e dei Vignolesi'.L'iter che ha sancito il Consiglio di Stato prevede che nei prossimi 60 giorni i funzionari incaricati dal prefetto verifichino le schede contestate e se i cittadini contagiati dal covid-19 (e per questo impediti a recarsi alle urne) siano stati messi nelle condizioni di votare; al termine di questa procedura avranno 15 giorni per il deposito del loro documento che sarà nuovamente vagliato il 12 ottobre dal Consiglio di Stato per la sentenza definitiva. Un percorso che, comunque vada, garantirà il pieno rispetto della volontà popolare.